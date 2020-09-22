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法網／挑戰紅土之王 球王：納達爾非堅不可摧

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇強調納達爾雖是法網奪冠大熱門，但在紅土並非堅不可摧。 法新社
約克維奇強調納達爾雖是法網奪冠大熱門，但在紅土並非堅不可摧。 法新社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）法網前寫下紀錄，羅馬名人賽金盃到手，讓他千分名人賽冠軍累積到36座，超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、獨居史上首位，讓他強調納達爾雖是法網奪冠大熱門，但在紅土並非堅不可摧。

小約承認，就算納達爾羅馬名人賽8強止步，27日開打的法網，「西班牙蠻牛」仍是奪冠呼聲最高的球員，「我認為大多數人都會同意，他還是冠軍熱門，他在那又有許多紀錄，他締造的歷史，你無法將任何人擺到他前頭。」

「當然，舒沃茲曼（Diego Schwartzman）展示納達爾在紅土是會被擊敗的。」小約補充說，一場比賽有許多變數，像紅土會因氣候超失彈跳比較少，夜間出賽也是另種情形，類似狀況巴黎可能也會出現，「我大概知道納達爾不喜歡那麼高彈跳，他喜歡又熱又暖和快一點的場地，讓他的球旋轉更多。讓我們看下去，這會很有趣，我認為就算他是頭號熱門，還是有球員可以在那擊敗他。」

納達爾去年打下第12座法網金盃，生涯在紅土大滿貫戰績更是驚人的93勝2敗，小約笑說無法期待納達爾打不進決賽，「我能希望我自己晉身決賽，爭奪金盃。」

小約本周球王累積周數已達287周，超越美國名將山普拉斯（Pete Sampras）、獨居史上第2，有機會追上領先者「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的310周；若是小約持續維持球王身分，明年3月8日就能改寫費德勒紀錄，現任球王也承認想完成新猷，將盡一切努力朝目標邁進。

納達爾 法網 費德勒

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