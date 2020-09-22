網球／分手吧！ 瓦文卡掰了冠軍教練

迎接法網前，瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）卻宣布，和長期合作的教練諾曼（Magnus Norman）結束8年的師徒關係。

瓦文卡透過社群平台宣布這項消息，35歲的他放上和諾曼在澳網及美網捧冠的合照，第一句就是「謝謝你」，他寫道：「經過8年的合作，我決定分道揚鑣。」

「我們曾經有非常強大且愉快的合作關係，一起達到這項運動的巔峰，我要感謝他幫助我贏得從沒夢想過的勝利。」瓦文卡繼續寫道。

瓦文卡是難得在「三巨頭」時代還能突圍的好手，他2014年澳網決賽擊敗「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），首度摘下大滿貫金盃，2015年法網決賽再解決目前的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），隔年美網決賽同樣拍下小約，第3座大滿貫入袋。

3次大滿貫登頂，諾曼都是瓦文卡團隊成員；在這位瑞典教頭注視下，瓦文卡2014年締造生涯最佳的排名第3，如今確定「分手」，瓦文卡形容諾曼是很好的教練、朋友和導師，也會是永遠的摯友，我想公開感謝他多年的貢獻，讓我成為更好的球員。」

瓦文卡也提到，贏得3座大滿貫是人生非常重要的一刻，「沒有他，我根本做不到。」

瓦文卡今年美網因疫情考量沒出席，留在歐洲備戰27日登場的法網，不過他羅馬名人賽出師不利，首戰就出局。