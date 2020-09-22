法網／會外賽開打 再傳女將染疫

昨天正式展開會外賽的法網，今天再傳球員染疫，一名參加會外賽的女將確診新冠肺炎，直接和紅土大滿貫說再見。

法國網協並沒公布這位染疫女將名字，只說明染疫後必須先隔離7天。

法網會外賽昨天由男子組率先登場，我國「一哥」莊吉生順利闖關，女子組會外賽今天也要進行首輪賽程；會外賽展開前，大會已宣布有5名選手因疫情不得參賽，其中2人是確診新冠肺炎，另外3人是和一名確診的教練有密切接觸。

法網原本是年度第2場大滿貫，5月就該登場，但今年受新冠肺炎疫情影響延期道9月，27日展開會內賽賽程。大會原本計畫每日開放11500名觀眾進場，但受抨擊後縮減人數，每天進場人數改成5000人，不過仍有多名好手宣布退出，包括澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）、剛在美網奪冠的日本好手大坂直美。

兩位「地主希望」普耶（Lucas Pouille）和松加（Jo-Wilfried Tsonga），都因傷勢未復原，無緣參與紅土大賽；法網也看不到「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），他在新冠肺炎疫情停賽期間膝蓋動刀，本季都不會再出賽。