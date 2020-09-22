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羅馬網賽／約克維奇奪冠 一次改寫兩紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天凌晨迎接再一次榮耀加身， 羅馬名人賽封王後一口氣創下兩紀錄。 法新社
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天凌晨迎接再一次榮耀加身， 羅馬名人賽封王後一口氣創下兩紀錄。 法新社

3周前才摘下辛辛那提名人賽金盃，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天凌晨迎接再一次榮耀加身，他在羅馬名人賽決賽以7：5、6：3拍下阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），一口氣創下兩紀錄。

這是小約生涯第36座千分名人賽金盃，讓他以1座差距超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居史上第一；千分積分加持後，球王也續座世界第一寶座，「在位」周數達到287周，超越286周的美國傳奇山普拉斯（Pete Sampras），獨居史上第2，僅次於「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的310周。

法網前迎接兩紀錄，小約滿意說：「這是很棒的一周，充滿挑戰的一周，整周我都沒有打出最佳表現，但我認為最關鍵的時刻，我找到了最佳表現。」他對自己表現感到驕傲和自豪，對27日開打的法網也增添更多信心。

憑藉今年冠軍，33歲的小約也超越納達爾，成為羅馬名人賽最年長的冠軍，和「小巨人」交手5次都奪勝的球王也讚對手有很好表現，「他表現出色，尤其在一開賽。他打了很多很長的比賽，對納達爾和沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）都收穫驚人勝場，所以要肯定他這場賽事的出色表現，我也祝福他之後賽季一切順利。」

身高僅170公分的舒沃茲曼首闖名人賽決賽，一開賽就先破球王發球局，但3：0領先沒能維持，錯失奪冠就進入世界前10的機會。

納達爾 法網 巨人

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