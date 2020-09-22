羅馬網賽／普里斯科娃中途退賽 哈勒普封后

羅馬尼亞網球女將哈勒普今天在羅馬網球賽女單決賽，以6-0、2-1領先時，由於尋求衛冕的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pliskova）受傷退賽，哈勒普勝出首度在羅馬封后。

現年28歲的哈勒普（Simona Halep）是本屆羅馬網球賽女單頭號種子，目前世界排名第2。

這是她第3度在羅馬網球賽闖進女單決賽，之前的2017與2018年冠軍戰，她兩度在義大利廣場（ForoItalico）紅土球場屈居亞軍。

曾在2019年溫布頓（Wimbledon）網球錦標賽封后的哈勒普，就在年度法國網球公開賽（French Open）開打前一週，抱回生涯第22座冠軍盃。哈勒普也曾在2018年法網封后。