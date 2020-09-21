高球／德尚布逆轉勝 美國公開賽首奪金盃

27歲的美國高球好手德尚布，迎接職業生涯最大勝利，他在美國公開賽決賽輪揮出67（-3）桿佳績，加上原本領先的沃夫最終輪「爆桿」，讓德尚布後來居上，以總計274（-6）桿摘下個人第一座大賽金盃。

世界排名第9的德尚布，將生涯最大勝利獻給雙親，他感性說：「他們為我放棄很多事。」今天他還得到一個驚喜禮物，當他準備進入球場會館，一旁的電視牆上就出現雙親身影，突如其來的視訊對話讓他頓時紅了眼眶，頻頻用手拭淚。

冠軍球員和家人在第18洞共享榮耀是美國公開賽特別傳統，今年受新冠肺炎疫情影響，賽事不開放觀眾，親人無緣現場見證歷史時刻，但透過科技，讓德尚布有機會透過螢幕直接和雙親報喜，「嗨，爸、媽，我做到了！」