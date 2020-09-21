法網／送對手鴨蛋！ 莊吉生會外賽開紅盤

從年度第二場大滿貫到壓軸登場，法網會外賽今天在巴黎登場，我國男網「一哥」莊吉生率先出賽就開出紅盤，名列會外15種子的「Jason」跨盤連拿9局，以6：2、6：0解決日本對手綿貫陽介，朝會內賽前進一步。

綿貫陽介世界排名231，和世界排名125的莊吉生有段差距，開賽第一個發球局就遭莊吉生破發，之後雖將局勢追到2：3，但莊吉生先連趕3局拿下首盤，第二盤更讓綿貫陽介毫無機會，連掃6局結束比賽。

莊吉生跨盤連拿9局，強勢表現下只花1小時又3分鐘就收下勝利，第二輪將戰世界排名223的西班牙選手羅布雷多（Tommy Robredo），挑戰連兩個大滿貫都擠身會內賽。

剛結束的美網是新冠肺炎疫情後第一場大滿貫，大會取消會外賽和混雙賽程等，但也因多名好手選擇不與會，讓莊吉生直接從會內亮相，不過他和生涯第一場會內勝利擦身而過，在先拿兩盤、第三盤4：0領先下遭阿根廷對手小柯里亞（Federico Coria）連趕6局，最終決勝盤在身體不適下退賽。

身為今年法網唯一寶島男將代表，莊吉生到巴黎前還去尼斯適應紅土球場，和同胞「小胖」楊宗樺及「夜市球王」曾俊欣一起訓練，今天初步驗收有了好的起步。