永信杯排球／186的甘可慧領軍 鶯歌工商晉級6強

有身高186公分的隊長甘可慧領軍，鶯歌工商今天在永信杯全國排球錦標賽以直落二解決去年殿軍枋寮高中，成衛冕軍東山高中一大威脅。

鶯歌工商去年收穫永信杯季軍，今年3月的HVL女甲聯賽更打下隊史最佳的亞軍成績，今年再返鐵砧山也盼能有所突破，儘管身高較為劣勢的枋寮高中，賽前針對室外場地做足準備，打出靈活戰術力求以快制高，但鶯歌有186公分的甘可慧坐鎮，仍拿下晉級6強的關鍵勝利。

鶯歌工商教練沈芳誼表示，由於鶯歌的練習時間在放學後，很難讓學生提前適應有太陽的室外場地，對子弟兵展現強大適應能力相當欣慰；甘可慧分享說：「從暑假開始就很認真訓練，很開心新學年首戰就有好的開始，也希望今年可以更進一步，對衛冕者東山高中能挑戰成功。」

高女組今天產出的6強分別為東山高中、台中女中、枋寮高中、鶯歌工商、八斗高中及苑裡高中，6隊將在明天爭冠。

國男組去年季軍積穗國中，今年在預賽中箭落馬，未能挺進12強；冠軍潭秀國中、亞軍馬光國中以及殿軍后里國中，抽籤後確定會在4強對決。

高男組衛冕軍豐原高商今天險勝苑裡高中，以分組第一進入12強，複賽預計8強階段將迎戰明德高中或頭城家商，7連霸之路仍有4場要過；去年亞軍曾文農工及殿軍麥寮高中若闖關順利，有望在準決賽與豐商狹路相逢。