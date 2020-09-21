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羅馬網賽／被裁判警告 約克維奇：自找的

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約科維奇。 歐新社
約科維奇。 歐新社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）台灣時間昨天晚上雖拿到羅馬名人賽決賽門票，但第二盤的第3局卻和主審不斷言語交鋒，因此受到警告。

「這警告是我應得的，我嘴巴沒放乾淨。」小約以7：5、6：3拍下挪威選手魯德（Casper Ruud）後承認，自己和主審有些爭執，不過內容其實不重要，「每個人都會犯錯，沒問題，這是戰鬥，場上強度很高，他承受兩邊球員很大壓力，有時就是會這樣發生。」

昨天羅馬名人賽首度開放觀眾入場，共有1000名球迷進場，很多人是攜家帶眷，小約的舉動當然不是正面教材，他承認說自己也不想如此，但該發生時仍會出現，這也是自己抒發情緒的方式，「這絕對不是最好的訊息，尤其很多年輕選手正看著我，這絕對不鼓勵這樣做。」

魯德去年羅馬名人賽和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）交手時，澳洲「壞小子」也出現情緒失控舉動，他離場前把椅子丟到紅土上，不理智動作代價是罰款一張。

今年又遇到對手失控，魯德為球王緩頰，他說：「有些球員，尤其是約克維奇，非常熱情，有些球員天生就比較會展示情緒，這是比賽的一部分。」

約克維奇 Novak Djokovic

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