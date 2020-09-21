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籃球／社甲聯賽後兩日 轉播看得見
再板橋體育館進行的「109年全國社會組籃球錦標賽」，賽事倒數計時，中華籃協今天宣布，24及25日最後兩天、共8場賽程，MOD愛爾達都會進行轉播，另有GetWin Sport提供Youtube平台直播。
今年社甲聯賽分男、女組，男子組將取四組分組第一名球隊晉級，23日起展開單循環決賽；女子組今年共有7隊參賽，預賽採單循環制取前二名進行冠軍戰，三、四名進行季軍戰。
9月24日起，愛爾達頻道將轉播兩天共計8場比賽，GetWin Sport也會在Youtube平台進行直播，球迷可透過MOD及網路收看。24日女子組預賽好戲連發，文化大學和台師大將上演UBA之爭，WSBL兩支勁旅台電和台元也將正面交鋒，精彩可期；男子組24日則要進行決賽第2天賽程。
25日將轉播男子組決賽第三天賽程，以及女子組季軍戰和冠軍戰。
男子組目前已取得晉級四強的隊伍為Homies及牛旋風，女子組目前由台元暫居第一、文化大學居次。
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