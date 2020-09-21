法網／麻煩大了 會外賽5人染新冠肺炎

27日開打的法網傳出疫情，參加會外賽的選手共有5人因新冠肺炎檢測陽性，退出搶會內資格的行列，另外也有球員教練染疫。

法網大會發聲明表示，最初是有兩位球員染疫，另外有三位球員和一名染上新冠肺炎的教練十分親近，之後檢測也呈陽性。

法網會外賽今天登場，我國好手梁恩碩和莊吉生都要挑戰會內賽門票，不過開打前傳疫情，法網大會表示從9月17日開始，已經進行了900起檢測，「根據賽事健康協議，染疫的5位球員都無法參加會外賽，且要自主隔離7天。」

大會並沒公布染疫球員的名字，不過波士尼亞男將軍胡勒（Damir Dzumhur）已宣布，因自己教練波波維奇（Petar Popovic）檢測結果從陰轉陽，他因此退出籤表。

軍胡勒透過社群平台解釋必須退賽的原因，「我沒有機會去競爭，他也沒機會二度檢測，我們確信他是偽陽性，因為他有抗體。」不過軍胡勒的抗議顯然無效，讓這位2015和18年都打進法網第三輪的選手法網旅程，還沒開始就宣告結束。

法網今年受新冠肺炎疫情影響，從5月延期到9月底，法國網協計畫每天開放5000名球迷進場，人數已是最初計畫的單日11500人的一半。