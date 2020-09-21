羅馬網賽／約克維奇直落二取勝 晉男單決賽

男子職業網球世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）今天在羅馬大師賽4強戰中，以7比5、6比3直落二擊敗挪威選手路德（Casper Ruud），順利晉級男單決賽。

塞爾維亞球星約克維奇將在決賽迎戰來自阿根廷的史瓦茲曼（Diego Schwartzman），史瓦茲曼今天在4強賽以6比4、5比7、7比6（7/4）淘汰加拿大新秀沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。

約克維奇8月底在西南公開賽封王，奪下生涯第35座ATP大師賽冠軍，追平西班牙名將納達爾（RafaelNadal）保持的紀錄，如今約克維奇將放眼挑戰生涯第36座大師賽冠軍。

另外，女單世界排名第2的羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）以6比3、4比6、6比4擊敗西班牙選手蒙奎露薩（Garbine Muguruza），成功闖進羅馬大師賽女單決賽。

哈勒普在決賽的對手是捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova），普里斯科娃今天在4強戰以6比2、6比4直落二拍落同鄉好手萬卓索娃（MarketaVondrousova）。