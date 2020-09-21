網球／謝淑薇史翠可娃創佳績 首度合拍即現端倪

謝淑薇與捷克女將史翠可娃從2018年首次合作就一拍即合，並助史翠可娃一嘗大滿貫冠軍滋味，到今天羅馬網賽奪冠，正處當打之年的兩人，未來將繼續席捲女子職業雙打網壇。

謝淑薇2018年2月杜拜網球賽與中國名將彭帥拿下亞軍後，兩人因體能訓練師而產生嫌隙，最終走上拆夥一途。謝淑薇在同年3月印第安泉大師賽找上史翠可娃（Barbora Strycova），兩人首度攜手就開紅盤搶下冠軍，也為未來合作之路埋下伏筆。

不過，因當時史翠可娃還有另名捷克搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Sestini Hlavackova），因此謝淑薇和史翠可娃組成的「台捷組合」，自2019年起才開始長期合作。

謝淑薇和史翠可娃正式合作的首季，2019年先後在杜拜女網賽、馬德里網球賽、伯明罕草地女網賽、溫布頓網球錦標賽高舉金盃，其中溫網更是兩人合體後第一座大滿貫冠軍，也是謝淑薇生涯第3座大滿貫雙打金盃，前2座都是與彭帥攜手打下。

不過，這座大滿貫冠軍對於史翠可娃而言，更別具意義，這是她生涯首座大滿貫金盃。

謝淑薇儘管今年單打表現不理想，至今還在等待女單會內賽首勝開張，但與史翠可娃有了前一年的合作經驗，今年在雙打戰場上幾乎無往不利，包括開季前5站全闖進決賽，除了在澳洲網球公開賽冠軍戰吞下本季女雙唯一敗仗、以亞軍作收外，在布里斯本網球賽、杜拜女網賽、杜哈女網賽、羅馬網球賽都抱回冠軍。

謝淑薇的雙打排名自2018年底後持續爬升，在2014登頂後，今年年初再度重回雙打球后寶座，儘管因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情攪局，兩人近7個月未合作，卻在疫情後的首站羅馬網球賽，以一盤未失之姿攜手直闖冠軍戰，謝淑薇也收下WTA生涯第28座女雙冠軍。

謝淑薇與彭帥昔日曾攜手拿下12座女雙冠軍，而謝淑薇與史翠可娃今年皆為34歲，在順利拍下合作第9冠後，未來數年兩人在女子職業雙打網壇仍有機會續寫新篇章。