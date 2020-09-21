自行車／難忘的第十屆中央山脈極致挑戰 Day 3

Day 3：8/23(日) AM 5:00出發 (AM4:30寄行李，蓋出發章)路線：日月潭→ 信義→新中橫→塔塔加→台18→阿里山 (終點)

(Day 3 路線升降圖)

前情提要：中央山脈極致挑戰Day1、中央山脈極致挑戰Day2

終於到了中央山脈極致挑戰第3天，也是最後一天。每往前騎一公里，就靠近終點一公里，也離回家更近了一公里。今天要從日月潭爬上新中橫公路最高點：塔塔加(海拔2,610m)。這是一段我完全未知的公路，連坐車經過的經驗都沒有！

第三天大會安排出發時間更早了，AM4:30後可蓋出發章，表定AM5:00出發。

有了昨天武嶺下滑淋雨的經驗，退房前我順手帶走了飯店提供的浴帽。啊?!男生又用不到，帶這幹嘛?騎車下雨時，浴帽可以套在安全帽上，既防雨又可保暖，是我昨天向其他車友偷學到的小眉角。

AM4:48，我們從美麗的經典大飯店范特奇堡出發後，回到台21線往日月潭騎去。天色暗而黑，路面潮而濕，車友們的自行車前燈將路面照亮，閃爍的尾燈在黑暗中特別顯眼。

繞著起伏的日月潭環湖公路前進，依稀看見日月潭水光瀲灩，車友們呼嘯而過，風吹得好涼快，心情也非常輕快。

我們從魚池鄉經過水里鄉，適逢下坡加上天色漸亮，趨光振奮的車友們，又騎得更快了。再進入信義鄉，公路兩旁的山頭，彷彿列隊恭候我們大駕，我們一邊騎，一邊讚歎真美，也一邊覺得自己的渺小。

老樣子，我們小隊設定在今天路程經過的第一個信義鄉7-11集結、補給。

緩坡衝刺一段後再一路下滑，AM6:20，抵達信義鄉7-11，果不期然，大排長龍，車友買咖啡的買咖啡，上廁所的上廁所，這天信義鄉7-11的業績肯定有報復性成長！

休息了20分鐘，吃飽喝足繼續推進，沿著山間道路穿過信義鄉社區，眼前視野逐漸遼闊，更多的大山巍然屹立在兩旁彷彿綠色巨人，山巒層層堆疊美極了。騎在新中橫公路的我們雖然渺小，但仍意志堅定地以輕快的迴轉繼續前進。

順著高架橋，我們橫跨陳有蘭溪，通過筆石橋後，遼闊的視野開始收縮，山壁就在我們的右手邊，代表我們即將進入山中，一直到通過台灣中油新中橫的路程都是緩坡，善用自行車的變速，輕踩高迴轉，仍然可以很舒服的前進。

(#影片精華 第10屆中央山脈極致挑戰_Day3：日月潭至新中橫加油站)

大山，我們要進來囉！

一路爬坡經過香蕉園橋、松泉橋、神和橋，不斷往後倒退的景色多變，邊騎邊欣賞，令人感到心曠神怡。騎著騎著看到紅色向左彎延的愛玉橋，過橋之後眼前公路坡度明顯增加，爬坡沒捷徑，就是一步一步把踏板踩下去就對了。我們離Day3 的第1個檢查點CP8：望高茶園應該越來越近了吧…(應該吧)

(和愛玉橋合照一張)

節奏穩定的爬著緩坡，經過「草坪頭明隧道」、「單吉娜明隧道」，回頭一看，隊友沒跟上，於是我騎出單吉娜明隧道後便跳車等待隊友集結。等著等著，大未來來了，宜庭來了，等著等著，天空卻開始飄雨，路面開始濕滑。變速變到底只有28T的拾貳也通過單吉娜明隧道！集結後繼續前進，望高茶園應該就在不遠了！

AM 8:56，抵達海拔1,500m的望高茶園後，現場滿滿的車友好不熱鬧。別忘了要先蓋上CP8的檢查章！接著來看看補給站有甚麼好吃的？Day 1 大獲好評的大觀冰店枝仔冰又出現了！儘管氣溫因海拔偏高而降低，但被雨打得狼狽的車友們你一支枝仔冰，我一支枝仔冰，你再一支，我也最後一支，大家吃得很開心。除了冰棒，我也塞了餐包和香蕉補充熱量。

從水里騎到這裡，往塔塔加的路程已經騎了一半，正準備從補給站出發時，有狀況了！拾貳因下雨天冷身體不適，同時考量單車制動力在雨天驟減決定棄賽。此時身處高山，絕不是逞強的時候，我們不勉強鼓勵也尊重隊友的決定，跟拾貳約好山下慶功宴相見，我、宜庭與大未來跳上車繼續冒雨前進。

經歷過昨天西下武嶺的暴雨歷練，往塔塔加的路上雖然持續有雨水打在身上，我已見怪不怪，反正爬坡能讓身體發熱，高山上不會冷就好。

經過玉山國家公園界碑，正式進入玉山國家公園轄內，距離CP9：塔塔加僅有25KM，感覺不遠了！

往塔塔加的路上緩坡不難，可惜就是氣候不佳，迷霧之中甚麼都看不到，只能專心騎車。我們順著新中橫公路依序通過「栓兒明隧道」、「栓兒二號明隧道」、「栓兒三號明隧道」、「東埔隧道」、「和社明隧道」、「同富隧道」。後來我查網路資料才知道「明隧道」是因隧道結構類似注音符號ㄇ字能透光，故稱為「明隧道」，所以進入非明隧道如東埔隧道和同富隧道，一定要記得提前打開照明燈，不然真的是會一片漆黑伸手不見五指！

一離開漆黑的同富隧道，就看見不遠處有車友聚集，原來是大會在台21線132公里的停車場設置了補給站，備有關東煮、香蕉、水還有水蜜桃讓車友們果腹，算是很棒的補給。但下雨讓車友們濕又冷，我也躲在遮雨棚下避雨吃補給。避免身體冷掉，吃完後趕緊出發。

AM9:57，通過「和社二號明隧道」後，距離塔塔加夫妻樹還有9公里，卻要爬升450公尺，開始出現一些較困難的坡要爬，此時全身濕冷，卡鞋內包覆的腳掌也凍僵發麻，著實不好受，但看著其他車友們義無反顧地邁進，我也咬緊牙關前進。

山區大霧瀰漫，沿著蜿蜒濕滑的山路，遠遠的朦朧地看到一棵高聳的巨木的身影！是傳說中的夫妻樹(海拔2478公尺，台21線142公里) ！雖然夫妻樹的「夫樹」已回歸大地躺倒在一旁，僅剩下「妻樹」直立於山中，但初次造訪，仍值得停留一睹風采。我在夫妻樹稍作休憩時，認識了在補給車棚下替車友攝影一邊沖咖啡的強哥，實在冷到發抖，向強哥討了杯熱咖啡，讓我精神為之一振！謝謝強哥！

(我、大未來、宜庭通過夫妻樹，謝謝強哥的拍照！)

抵達夫妻樹後，距離CP9塔塔加也不遠了，再3公里就到了！繼續前進！

PM12:09，我們終於抵達了中央山脈極致挑戰賽最後一個檢查站，塔塔加的東埔山步道停車場。大會在這邊發給車友花生湯及雨衣，先蓋了章，再吃了花生湯瞬間補充能量，又穿了雨衣禦寒保暖如虎添翼，雖然天氣依然惡劣，但心情反而雀躍，挑戰賽就快完成了！

(吃了花生湯，HP+100！穿上輕便雨衣，禦寒力提升！！)

接下來20公里就輕鬆了，到終點前幾乎是一路下滑。不過因為天雨路滑，加上山區大霧瀰漫能見度很低，我們下滑速度很慢，安全第一。

下滑途中我們經過塔塔加遊客中心、紅檜神木，最後彎進台灣中油阿里山新站旁的大客車休息站，蓋上最後一個「阿里山」的章，總里程370 km 總爬升 7,720 m的中央山脈極致挑戰….完賽啦！！！我們從台灣的右肩-礁溪出發，耗時3天2夜，終於騎到左腰帶-嘉義阿里山。一路上雖然風風雨雨，但也無懼我們前行，想想台灣人真是強韌啊！

(下滑途中經過一顆神木，當然要合影紀念！長這麼大，第一次騎腳踏車到阿里山看神木！)

(抵達阿里山加油站，大未來、宜庭、我，抵達終點！YA！！！)

抵達終點蓋上章後，工作人員隨即將車友的攜車袋歸還，因為從阿里山加油站回到市區的飯店還有將近80公里的路程，大會安排車友連人帶車搭接駁車下山。特別注意的是，單車一定要包攜車袋才可上接駁車，沒有攜車袋的車友，只能等待最後一輛接駁車收容，所以各位車友記得一定要在挑戰賽Day1 出發前就將攜車袋交給大會喔！

(完賽後依號碼，大會將歸還攜車袋，以利車友包單車，上接駁車)

(把單車以攜車袋包妥，人與單車就可以上接駁巴士下山囉~)

下山路途蜿蜒遙遠，坐了好久，接駁巴士終於抵達嘉義皇品國際酒店，下接駁車後，有工作人員引導車友將自行車停放在飯店外的帳篷。接著進到酒店大廳內，拿出蓋章卡由大會裁判檢查後，就領到本屆挑戰賽完賽的紀念品：十全十美的大王冠啦～！

(完賽紀念品-大王冠，Get！！！)

(#影片精華 第10屆中央山脈極致挑戰_Day3：望高茶園、塔塔加、阿里山終點 )

大家一定也好奇抵達酒店後的盥洗及用餐流程，簡單紀錄如下：

領完紀念品後，接著前往地下室，領取個人行李後，需先排隊領取盥洗號碼牌，接著就可以到旁邊(喝啤酒)等叫號盥洗。大會安排了很多一般客房讓大家輪流使用浴室盥洗。

叫到號碼後，會領到一張房卡和小毛巾，工作人員也會記錄車友號碼及房號。

接著就可以去指定的客房盥洗囉。

盥洗完再回到地下室，將房卡交還給工作人員就可以了。這樣的盥洗流程及提供的設施我真的覺得很棒。

洗完香香後就可以準備跟隊友們一起開心用餐啦。現場工作人員會依人數湊桌，每桌人數滿額才上菜，所以上桌的飯菜一定是熱騰騰的~

第一次參加中央山脈極致挑戰賽的感想

其實我覺得這場賽事連續騎3天的賽事很有挑戰性但不會非常艱難，只要你/妳也喜歡山就一定可以完成挑戰。因為你/妳喜歡山，就會心甘情願的在賽前練習爬坡，你/妳知道爬坡雖辛苦，但只要堅持到底攻上山頂，那真是過癮極了！何況中央山脈極致挑戰賽期間，沿途有許多大會工作人員、裁判照顧車友，我們就專心完成車手的工作，專心騎車、努力爬坡、下滑過彎勿搶快，一定都可以順利完成挑戰的！

(有隊友一起吃中央燒賣真的很棒的回憶！左至右：宜庭、大未來、拾貳、我)

覺得很酷嗎? 明年換你/妳來吃中央燒賣囉 :)