聽新聞
test
0:00 / 0:00
自行車／碧潭單車逍遙遊
日期: 2020年9月19日
天氣: 多雲時晴
騎乘距離 : 53 公里
騎乘時間 : 3小時
路線: 新北市蘆洲→二重疏洪道自行車道→三重重新橋下觀光市集→大漢溪左岸自行車道→新北大橋→華江橋下自行車租借站(與同學集結)→新店溪左岸自行車道→碧潭→新店渡渡口→新店溪右岸自行車道→中興橋→蘆洲
今天真是個好天氣，一早和同學相約來一趟輕鬆自在的碧潭單車逍遙遊。
一早快7點從蘆洲家裡出發，騎在二重疏洪道上，雖然此時天氣有點陰陰的，但晚一點天氣應該就會轉晴了。
新北大都會公園
重新橋下觀光市集
大漢溪左岸自行車道起點
右轉往新北大橋方向騎
從新北大橋自行車牽引道上去，往今天的集合地點《華江橋下自行車租借站》前進。
往板橋方向前進
在新北大橋往下望的大漢溪風光
新北大橋自行車牽引道
下橋後左轉往《華江自行車租借站》前進
7：30 同學們都準時抵達集合地點《華江自行車租借站》，出發前先拍張照留影一下。
大夥從《華江自行車租借站》出發後，就騎《新店溪左岸自行車道》往碧潭方向前進。
新店溪河濱自行車道地圖
前方為光復賞鳥河濱公園
《新店溪左岸自行車道》旁的堤防牆面上，有著大型彩繪壁畫，讓路過的單車騎士們有著賞心悅目的感覺。
《新店溪左岸自行車道》
沿路同學間相互聊著天，迎著微風輕鬆的騎著，不到一個小時就已經騎到碧潭了，來到碧潭吊橋上，大夥先拍張照留影一下。
碧潭風光
碧潭上的划龍舟練習
新店渡渡口前拍照留影
全台唯一人力擺渡
回程走《新店溪右岸自行車道》，中途會經過美麗的陽光橋。
今日騎乘的記錄
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言