自行車／碧潭單車逍遙遊

日期: 2020年9月19日

天氣: 多雲時晴

騎乘距離 : 53 公里

騎乘時間 : 3小時

路線: 新北市蘆洲→二重疏洪道自行車道→三重重新橋下觀光市集→大漢溪左岸自行車道→新北大橋→華江橋下自行車租借站(與同學集結)→新店溪左岸自行車道→碧潭→新店渡渡口→新店溪右岸自行車道→中興橋→蘆洲

今天真是個好天氣，一早和同學相約來一趟輕鬆自在的碧潭單車逍遙遊。

一早快7點從蘆洲家裡出發，騎在二重疏洪道上，雖然此時天氣有點陰陰的，但晚一點天氣應該就會轉晴了。

新北大都會公園

重新橋下觀光市集

大漢溪左岸自行車道起點

右轉往新北大橋方向騎

從新北大橋自行車牽引道上去，往今天的集合地點《華江橋下自行車租借站》前進。

往板橋方向前進

在新北大橋往下望的大漢溪風光

新北大橋自行車牽引道

下橋後左轉往《華江自行車租借站》前進

7：30 同學們都準時抵達集合地點《華江自行車租借站》，出發前先拍張照留影一下。

大夥從《華江自行車租借站》出發後，就騎《新店溪左岸自行車道》往碧潭方向前進。

新店溪河濱自行車道地圖

前方為光復賞鳥河濱公園

《新店溪左岸自行車道》旁的堤防牆面上，有著大型彩繪壁畫，讓路過的單車騎士們有著賞心悅目的感覺。

《新店溪左岸自行車道》

沿路同學間相互聊著天，迎著微風輕鬆的騎著，不到一個小時就已經騎到碧潭了，來到碧潭吊橋上，大夥先拍張照留影一下。

碧潭風光

碧潭上的划龍舟練習

新店渡渡口前拍照留影

全台唯一人力擺渡

回程走《新店溪右岸自行車道》，中途會經過美麗的陽光橋。

今日騎乘的記錄