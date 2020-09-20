高球／美國公開賽 21歲黑馬拚冠

年僅21歲的美國高球好手沃爾夫成今年美國公開賽大黑馬，去年才轉入職業的他，三輪打完技壓群雄，帶著兩桿領先拚冠，首度參賽就有機會寫下歷史。

美國公開賽前一度有21歲選手奪冠要回溯到1923年的瓊斯，沃爾夫1999年才出生，他出生時前輩名將「老虎」伍茲已經奪下4座大賽金盃。

美國公開賽僅是沃爾夫生涯第二場大賽，今天他在好手環伺下抓下六博蒂，單輪65（-5）桿演出讓他排名竄上首位，以205（-5）桿獨居領先。

沃爾夫提到，美國公開賽球場不好打，許多選手可能會打「安全牌」，只要平標準桿就是不錯成績，「但我真的不這樣想，我想用自己舒服的方式，看看結果會如何。」

美國公開賽今年落腳翼足高爾夫俱樂部，是伍茲評為難度前三的球場，今年進入決賽輪前只有3人是低於標準桿的「紅字」，伍茲和我國業餘小將俞俊安都沒躍過晉級線，月初剛在巡迴錦標賽贏得1500萬美元的「世界球王」強森則以215（+5）桿並列21。