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羅馬網賽／球后組合就是威！謝淑薇本季第4冠到手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（右）球后組合贏得羅馬女網賽女雙冠軍。 路透
謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（右）球后組合贏得羅馬女網賽女雙冠軍。 路透

延續今年合拍就闖決賽氣勢，我國「一姊」謝淑薇今天和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再度高捧金盃，球后組合羅馬女網賽最終戰以兩個6：2拍下德國弗里德薩姆（Anna-Lena Friedsam）／羅馬尼亞歐拉露（Raluca Olaru），迎接本季聯手第4冠。

謝淑薇目前雙打世界排名高居首位，排名第2的史翠可娃也曾登上球后寶座，球后組合列羅馬女網賽頭號種子，以一盤未失的狀態強勢晉級決賽；今天最終戰碰德國、羅馬尼亞聯軍，頭號種子也在第4局率先破發，拉出4：1優勢，第8局再破發成功，以6：2先下一城。

第二盤球后組合第2局就率先破發，隔局雖首度遭破，不過2：2後馬上回穩，包括第6局和第7局打到「丟士」都掌握住關鍵分，連保帶破連趕4局，最終就以再一個6：2迎接金盃。

謝淑薇和史翠可娃在今年3月新冠肺炎疫情爆發停賽前，合作4站包括澳網全部打進決賽，澳網雖沒能延續百分百奪冠紀錄，但重啟賽程後仍延續杜拜和卡達開啟的連勝紀錄，今晚除將合拍勝場推進到12連勝，本季第4冠一併入袋，共享6萬2520歐元（約台幣219萬元）的冠軍獎金。

幾乎同一時間，塞爾維亞「世界球王」約克維奇也拿到羅馬名人賽決賽門票，球王4強賽以7：5、6：3拍下挪威對手魯德（Casper Ruud），離個人第36座名人賽金盃只差1勝。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（左）球后組合。 路透
謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（左）球后組合。 路透

【中央社台北20日電】

網球女雙世界球后謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），今天在羅馬網球賽女雙決賽以兩個6比2擊敗歐洲聯軍，拿下12連勝，本季女雙第4冠入袋。

謝淑薇過去曾在2009年與2013年羅馬網球賽，與中國名將彭帥聯手奪冠，但這次搭檔換成史翠可娃，這也是兩人今年自布里斯本網球賽、杜拜女網賽、杜哈女網賽奪冠後，本季第4冠、合拍以來的第9座女雙金盃，同時也是謝淑薇生涯第28座WTA巡迴賽雙打冠軍。

謝淑薇與搭檔史翠可娃自今年1月底澳洲網球公開賽冠軍賽吞下本季女雙唯一一場敗仗後，今天賽前拉出一波11連勝，且這次在義大利羅馬舉行的羅馬網球賽，以未失一盤之姿挺進冠軍戰。

「台捷組合」今天冠軍戰迎戰德國女將弗里德薩姆（Anna-Lena Friedsam）與羅馬尼亞的歐拉露（RalucaOlaru）所組的歐洲聯軍，依舊表現強勢，開賽連保帶破取得3比1領先，並在盤末再下一城，首盤以6比2拿下。

雙方次盤歷經互破後，「台捷組合」第6局攻破對手發球局，順利突破僵局，以4比2領先，最終以6比2收下勝利，贏得冠軍。

謝淑薇 澳網 約克維奇

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