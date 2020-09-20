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高球／提前慶生！ 王偉軒台灣名人賽奪冠登獎金王

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
冠軍選手王偉軒與父母分享冠軍榮耀合照。圖／台巡賽提供
冠軍選手王偉軒與父母分享冠軍榮耀合照。圖／台巡賽提供

月底將過21歲生日的高球新星王偉軒，今天提前迎接最好的生日禮物，他在「2020台灣名人賽暨第34屆三商杯高爾夫邀請賽」以3桿之差贏得台巡賽首勝，收穫台幣240萬元獎金。

台灣名人賽總獎金達台幣1200萬元，今天在台灣高爾夫俱樂部進行決賽輪賽事，台灣高爾夫球場推荐參賽的王偉軒今天沉穩應戰，單日打出71（+1）桿、4輪總計278（-10）桿，一路領先收穫職業生涯最大勝利。

王偉軒很開心拿下這項台灣最大的比賽冠軍，穿上最經典大賽的冠軍綠夾克的他透露，已經快達成今年設定同時拿下TB巡迴賽與台巡賽獎金王的目標，「也很高興給下周日過生日的自己一個很棒的生日禮物！」

王偉軒27日才要滿21歲，今天捧冠讓他成為賽史以來第二年輕的冠軍選手，雖不及去年冠軍的19歲泰國球員永查隆（SURADIT YONGCHAROENCHAI），仍創台灣冠軍選手最年輕紀錄。

這也是王偉軒去年1月轉職業後的第5個職業賽冠軍，且是今年的第4冠，不過卻是4輪正式比賽及大賽第一冠；這場比賽是今年台巡賽的第二場比賽，高額獎金入袋也讓他暫時登上台巡賽獎金榜首位。

詹世昌與李玠柏分別打出69桿與71桿，同以4輪281（-7）桿並列亞軍，各贏得獎金114萬元。

王偉軒頒獎時也感謝翁董丶紀會長丶贊助他的富邦金控與仰德集團丶從小栽培他的家人與一起長大打球的哥哥丶盧建順老師丶盧建順老師的朋友們及董事長林光裕及他的桿弟，「我會繼續加油，呈現更好的表現與成績。」他也透露，若能出國，要再加強自己的鐵桿與推桿穩定性，計劃參加PGA次巡賽考試。

大會會長翁肇喜表示，因為疫情關係，終於在7月決定繼續舉辦第34 屆台灣名人賽，雖然因為外國選手不能前來參賽，有一點遺憾，不過也剛好可以給台灣選手一個很好的出頭機會，「果然這次比賽，台灣的年輕選手表現傑出，符合我們原來的期望。」

冠軍選手王偉軒（左）接受三商投控公司董事長陳翔立頒發冠軍支票。圖／台巡賽提供
冠軍選手王偉軒（左）接受三商投控公司董事長陳翔立頒發冠軍支票。圖／台巡賽提供
台灣名人賽最後一輪吸引大批觀眾。圖／台巡賽提供
台灣名人賽最後一輪吸引大批觀眾。圖／台巡賽提供

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