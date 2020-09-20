永信杯排球／3局大戰打回榮耀 雲象工程重回王位

第47屆永信杯全國排球錦標賽今天產生5組冠軍隊伍，各盃賽常勝軍雲象工程力克彰師大男排班底組成的彰師大黑狗兄，奪回相隔一年的社男組金盃；有華女排國手「妞妞」羅儀璟率領的南海茶道則以直落二拍下尚藝精玻，順利衛冕。

雲象工程是第45屆永信杯冠軍隊伍，去年拚冠失利，但今年捲土重來，決賽首戰力克強敵高雄市合興安國北教大，半決賽再以直落二搶下冠軍戰門票；冠軍戰碰彰師大黑狗兄，兩隊一路纏戰到決勝局，雲象工程靠著彰師大黑狗兄關鍵時刻致命失誤，驚險以25：23、21：25、19：17笑捧金盃。

社女組衛冕軍南海茶道，決賽首場面先解決有前中華女國手温憶慈坐鎮的三芭阿花，冠軍戰再以直落二力克尚藝精玻，喜迎3連霸。

公教機關組方面，周永鴻議員服務處25：16、25：14擊退南市鐵漢軍警消摘冠；社男九人制華僑校友鏖戰3局順利封王，長青九人混合組由新航快遞笑納冠軍金盃。