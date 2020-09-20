射箭／連贏兩戰 寒舍集團闖至尊盟主賽

例行賽雖排名第三，寒舍集團隊在季後挑戰賽後來居上，今天先退凱撒飯店隊，再射下例行賽亞軍台南射箭隊，連兩年晉級冠軍戰，10月25日將和協會青年隊爭至尊盟主寶座。

中華企業射箭聯賽季後挑戰賽為期兩天，今天續在國立體育大學射箭場鏖兵，勝隊就能晉級5戰3勝制至尊盟主賽。

第三戰第一點女團，寒舍集團派林佳恩／蔡佩綺／高佳萍上陣，以5：3打敗凱撒飯店呂岱凌／林芝渝／詹紫媚；第二點混雙寒舍集團蔡佩綺／余冠燐和凱撒飯店呂岱凌／饒廷宇戰至4：4平手，加射後由寒舍集團5：4（19：18）再下一城。

第三點女單，寒舍集團林佳恩手下一樣不留情，6：4再勝凱撒飯店林芝渝，一個人貢獻兩點勝利，寒舍積點16：11大幅領先。

凱撒飯店第四點男單背水一戰，由在挑戰賽第一天4戰勝率百分百的陳信夫掛帥，但仍以2：6不敵寒舍集團魏均珩，至此雙方積點13：22勝負底定，裁判長宣布提前結束比賽，由寒舍集團晉級第四戰。

為寒舍集團隊拿下女團和女單兩點勝利的林佳恩表示，季後挑戰賽壓力比例行賽大很多，張力很強，感覺節奏超快的，很開心能為團隊多盡一分力。至於第四戰的排點，林佳恩說：「教練決定，我相信教練，也相信隊友。」

連贏兩場後止步，凱撒飯店教練林政賢說：「今天的風不好駕馭，對手寒舍對風勢的判斷和掌控明顯比我們抓得更快也更好，是勝負關鍵，至於如何讓技術更成熟、臨場反應更快，是我隊必須再精進的地方。」