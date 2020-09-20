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法網／心碎了！ 地主希望無奈退賽
成為今年壓軸大滿貫的法網27日點燃戰火，但「地主希望」之一的好手普耶（Lucas Pouille）因7月受傷的右手肘仍未痊癒，提前宣布退出紅土大賽。
世界排名60的普耶已恢復訓練，但自評不能承受高強度的法網，他在聲明中說：「身為法國球員卻必須退出法網讓人心碎，但我必須面對現實和理性思考，現在首要任務是確認我的手肘完全康復。」
普耶在大滿貫最佳成績是去年澳網4強，他也曾打進溫布頓案美網8強，但家鄉大滿貫卻從沒突破第三輪。
除普耶宣布缺席法網，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）月初就已宣布，考量疫情狀況，不會到巴黎挑戰法網衛冕；剛在美網摘下生涯第3座大滿貫的日本名將大坂直美也預告，因腿傷還沒完全復原，沒辦法好好準備紅土賽季，確定跳過今年法網。
法網也看不到「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），他在新冠肺炎疫情停賽期間膝蓋動刀，本季都不會再出賽。
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