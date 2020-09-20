自行車／澎湖跳島賽 比基尼辣妹組團

為促進澎湖秋冬的觀光旅遊產業，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今年推出「澎湖秋瘋季」系列活動，今天「2020澎湖跳島101K自行車活動」早上7點熱鬧展開，現場包括比基尼辣妹車手在內，超過7百名車友與會，一起享受秋風時節澎湖在地的風景與文化。

本次活動由交通部觀光局副局長周廷彰主持，澎管處處長許宗民、澎湖縣政府參議蔡淇賢、馬公市市長葉竹林、馬公市市民代表會主席許國正、澎湖縣自行車協會理事長郭建立和澎坊股份有限公司副理翁嘉仁等一同出席鳴槍儀式，除澎湖鄉親力挺外，更吸引近500名台灣車友移師澎湖，參賽同時也結合旅遊業者與地方產業，共同打造秋季旅遊新型態。

4名比基尼辣妹組團來參加20K休閒組，成賽場一大焦點，4人頂著烈日順利完賽直呼過癮；來自智利的車友Fernando則是透過臉書得知這場活動，剛好藉機初訪澎湖，很訝異自己能夠騎進101K的前5名，期待明年有機會再訪菊島。