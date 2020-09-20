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NFL／斷掌戰士闖NFL 短暫卻震撼

世界日報 / 林育正
「斷掌戰士」葛里芬的震撼啟發。 世界日報
「斷掌戰士」葛里芬的震撼啟發。 世界日報

「如果你只有一隻手，別甘於當觀眾；上場，向最頂級的賽事邁進。」Nike的「Dream Crazy」廣告如此說道。

儘管不意外，但我最不想看到的事還是發生了。NFL第一位沒有手的球員，海鷹線衛葛里芬（Shaquem Griffin）沒擠進開季名單遭釋出，再被簽入練習組。

2018年海鷹以第五輪141順位將他選進，與角衛雙胞胎大葛瑞芬（Shaquill Griffin）聚首。葛里芬四歲因羊水帶症候群左手截肢，卻在中佛羅里達大學打出不俗表現， 測試會4.38秒的40碼衝刺更是線衛中最快。

不過海鷹線衛群人才濟濟，經過我計算，海鷹這兩季例行賽約2100個防守play中，葛里芬僅獲得6%的上場機會。若以平均一個play不到10秒就結束計算，他例行賽32場全勤，甚至有一場先發，但實際上場時間30分鐘都不到。兩季下來，例行賽僅累計16次擒抱。

但上季總教練卡若（Pete Carroll）開始賦予他突襲四分衛的任務，也試圖讓他轉型回大學老本行pass rusher；他上季9次突擊（blitz），2次逼迫四分衛跑出口袋，5次造成壓迫，3次擊倒。

但與NFL身高動輒6呎3吋的擒殺好手相比，我並不太看好。

6呎的葛瑞芬較難補足身體條件和技術上劣勢；硬碰硬推擠時，相對較短的臂展就先輸人；更何況還必須具備拉扯、撥擋和推等手部動作，對只有一隻手的他來說，在發展上極為不利。

但上季季後賽分區系列賽一戰，對手綠灣包裝工開球後，站在防守陣式左側的葛里芬趁著進攻鋒線後退保護四分衛之際，向前衝幾步後變向，改走中路把生涯首次擒殺送給明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）。

他展開雙手慶賀人生最光榮的時刻；在他之前我從不知道，沒有手的球員能夠裝上支架，和正常人一樣以雙手進行dip、臥推等訓練，甚至叩關滿是體能怪物的NFL；他證明了不論身體條件劣勢，都不應限縮自己的夢想。

海鷹幾年前也曾給予第一位失聰球員柯爾曼（Derrick Coleman）機會，甚至拿下超級盃冠軍；不論是球團形象、給予球員圓夢機會和啟發大眾的社會責任皆面面俱到。

儘管這些球員可能無法長年在NFL存活，但他們短暫的存在，卻為我帶來最震撼的啟發和感動。

葛里芬 NFL

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