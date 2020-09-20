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PGA美國公開賽／初登場就驚艷 21歲小將領跑
PGA巡迴賽美國公開賽即將進入最後一天賽程，前三輪打完，出乎意料竟是由美國21歲年輕好手沃夫（Matthew Wolff）取得領先。
沃夫前三輪打完以低於標準桿的205桿暫居第一，他在第三輪大爆發繳出65桿的佳績，追平湯瑪斯（Justin Thomas）本次賽事首日寫下的美國公開賽在紐約Mamaroneck翼足（Winged Foot）高爾夫俱樂部的單輪最佳紀錄。
若是沃夫能奪下冠軍，他將是1913年的奎梅特（Francis Ouimet）後，第一位在美國公開賽初登場，就拿下冠軍的選手。
而這場美國公開賽，僅是他生涯第29場PGA賽事；沃夫說：「高爾夫球比賽什麼事都可能發生，尤其是在這種高難度場地。但我知道如果我保持冷靜，把情緒控制好，我會非常有機會。」
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