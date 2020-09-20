羅馬網賽／完美紀錄破功 納達爾8強止步

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）休息7個月，從羅馬名人賽復出，不料今天在最擅長的紅土賽場卻敗在阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）手下，無緣完成交手10連勝和賽事第10冠。

過去9度和身高僅170公分的舒沃茲曼交手，納達爾都是獲勝一方，但今天凌晨第10度碰頭以2：6、5：7敗陣，無緣8強，也讓順利晉級的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）奪冠呼聲更高。

納達爾因疫情考量缺席上月底開打的美網，羅馬名人賽成他新冠肺炎疫情爆發後第一場比賽，他透露停賽的2個月中，自己幾乎沒拿起球拍，「這絕對是很特別的一年，充滿未知的一年，至少我打了3場比賽。」

不過他也從今天比賽看到警訊，他63記發球分中只拿下29分，且非受迫性失誤30球，幾乎是對手17次的兩倍。

「當你發球失去那麼多分，不能期待贏球，所以這是我要修正的東西，我知道該怎麼做。」納達爾重回賽場的目標自然是27日開打的法網，他去年迎接第12冠，今年將挑戰把紀錄推進到第13冠。

舒沃茲曼終於突破「蠻牛」障礙，打下對戰首勝的他形容說：「這是我生涯最佳表現！」