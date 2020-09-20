鐵人三項／70歲馬英九吸睛 梅花湖連4屆完賽

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽今天進入第2天的半程和半程接力賽，參賽的上千人中包括7月滿70歲的前總統馬英九，連4屆參賽的他以2小時12分10秒完賽，引起全場鐵人迷驚呼叫好。

與昨天高溫驟雨不同，梅花湖鐵人三項今天在涼爽天氣下進行，其中不乏居住台灣的外國選手，但最受矚目的仍是連4年參賽的馬英九，抵達終點後不少鐵人搶著與前總統合影。

滿70歲不久的馬英九透露，自己跑齡已經有45年，覺得單調才開始接觸鐵人三項，且保持每天勤練三項的習慣，「我就騎車到游泳池，游完泳再跑步然後再騎回去，人家說，要活就要動，這樣也才能長保健康啊！」

馬英九自豪說，過去在官邸雖不太能夠跑出去，只能在官邸內跑步，但每天還可以做80下伏地挺身，「有次去林口陸戰66旅巡視，他們每天要做40下，我都開玩笑說還做的比我少。」

除馬英九成焦點，今年半程賽新人倍出，來自彰化藝術高中泳隊16歲小將江典祐意外以1小時03分34秒首度拿下總排第1，女子則由去年冠軍潘昱婷再以1小時07分37秒完成二連霸。

原本就練習游泳的江典祐是目前鐵人三項協會潛力培訓的年輕小將之一，他在游完上岸後排名第2，今年刻意加強轉換區速度，一開始騎上自由車就取得領先，雖然在跑步時受到邱柏升、廖逸痒威脅，仍堅持率先到終點，以8秒之差拿下冠軍的他說：「超級驚險，在跑步時有瞄到，在最後一圈爬坡時有再加速，贏的很驚險！」

江典祐今年完成潛力選手集訓完回彰化練車，竟在比賽前兩周出車禍，一直到4天前才恢復完整訓練，傷疤仍清楚可見，帶傷上陣摘冠讓他大喊意外，「真的沒想到可以拿到冠軍，今年有特別加強跑步的基本動作和加速轉換區的速度，這也是我練習鐵人4年來第一次拿到總排第1。」