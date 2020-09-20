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羅馬網賽／球后組合拉出11連勝 謝淑薇將拚第4冠
無愧雙打「世界球后」身分，我國「一姊」謝淑薇羅馬女網賽和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）連戰皆捷，昨天深夜拿到本季第5次決賽門票，台灣時間今天晚上10點將拚本季合作第4冠。
謝淑薇和史翠可娃雙打排名高居世界前2，羅馬網賽雖是相隔7個月再度合拍，頭號種子組合仍展現好默契，首戰就賞給日本對手二宮真琴／日比野菜緒兩個「鴨蛋」，昨天深夜4強賽碰美國、巴西聯軍卡特（Hayley Carter）／沙特凡尼（Luisa Veras Stefani），開賽就取得5：0領先，雖被對手追到5：5，但頭號種子接續9分就打下8分，以7：5先下一城。
🤗🤗— wta (@WTA) September 19, 2020
Top seeded Hsieh/Strycova endure a tricky 7-5, 6-4 test from Carter/Stefani to reach the Rome final.#IBI20 | @BaraStrycova pic.twitter.com/DsWb9tpXwv
第二盤球后組合雖面臨6個破發點，但關鍵第9局從0：40落後到瓦解4個破發點，保發成功馬上破發，以6：4駛進決賽，陰天將和非種子的德國弗里德薩姆（Anna-Lena Friedsam）／羅馬尼亞歐拉露（Raluca Olaru），爭奪6萬2520歐元的冠軍獎金。
謝淑薇和史翠可娃在今年3月新冠肺炎疫情爆發停賽前，合作4站包括澳網全部打進決賽，澳網雖沒能延續百分百奪冠紀錄，但重啟賽程後仍延續杜拜和卡達開啟的連勝紀錄，今晚將尋求本季合拍12連勝。
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