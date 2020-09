羅馬網賽／球后組合拉出11連勝 謝淑薇將拚第4冠

無愧雙打「世界球后」身分,我國「一姊」謝淑薇羅馬女網賽和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)連戰皆捷,昨天深夜拿到本季第5次決賽門票,台灣時間今天晚上10點將拚本季合作第4冠。

謝淑薇和史翠可娃雙打排名高居世界前2,羅馬網賽雖是相隔7個月再度合拍,頭號種子組合仍展現好默契,首戰就賞給日本對手二宮真琴/日比野菜緒兩個「鴨蛋」,昨天深夜4強賽碰美國、巴西聯軍卡特(Hayley Carter)/沙特凡尼(Luisa Veras Stefani),開賽就取得5:0領先,雖被對手追到5:5,但頭號種子接續9分就打下8分,以7:5先下一城。

🤗🤗



Top seeded Hsieh/Strycova endure a tricky 7-5, 6-4 test from Carter/Stefani to reach the Rome final.#IBI20 | @BaraStrycova pic.twitter.com/DsWb9tpXwv