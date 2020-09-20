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羅馬網賽／情緒又失控 約克維奇摔壞球拍宣洩怒氣
羅馬網賽男單頭號種子約克維奇繼兩週前美網情緒失控、誤擊線審遭判失格，今天再度發飆，但即便他在比賽中狠摔球拍，最終仍以6比3、4比6、6比3擊敗德國選手卡帕菲，闖進4強。
在被視為大滿貫法國網球公開賽熱身賽的羅馬網賽中，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）花了超過2小時才解決世界排名97的卡帕菲（Dominik Koepfer）。
兩週前，外界一至看好約克維奇會在美國網球公開賽再拿一座大滿貫冠軍，他卻在一次宣洩情緒的動作中，誤將球擊向線審，痛失爭冠機會，同時招來不少罵聲；今天當他丟了其中一個發球局，情緒再度潰堤，這次他狠狠摔了球拍，造成的聲響在因閉門比賽而空盪盪的球場中，顯得格外巨大。
對此，約克維奇說：「好吧，我老實告訴各位，這不是我摔壞的第一支球拍，也不會是最後一支，我以前就砸爛過球拍。」
他說自己以後可能還會再摔拍，他雖然不想這麼做，但情緒來了，就會發生。
「我猜，有時這就是我宣洩憤怒的方式。」
「當然，這絕對不是最好的訊息，尤其有這麼多年輕球員關注著我。」
「我並不鼓勵這麼做，但，說真的，我們都是人。」
「我們凡事都盡可能做到做好。我不見得每次都摔拍，但有的節骨眼上我就是沒辦法。」
「人生中碰到什麼真的無法預測，我訓練體力的同時，也在鍛鍊心理和情緒健康。」
「我想，這一直是我的一部份，就像訓練然後休息一樣，形塑堅強的性格，然後在不同的層面上瞭解自己，全面的瞭解人生。」
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