快訊

【白話財經】管不到愛奇藝的OTT專法 到底能管到什麼？

日職／王柏融對羅德先發 第二打席擊出二壘安打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅馬網賽／情緒又失控 約克維奇摔壞球拍宣洩怒氣

中央社 / 羅馬19日綜合外電報導
約克維奇。 歐新社
約克維奇。 歐新社

羅馬網賽男單頭號種子約克維奇繼兩週前美網情緒失控、誤擊線審遭判失格，今天再度發飆，但即便他在比賽中狠摔球拍，最終仍以6比3、4比6、6比3擊敗德國選手卡帕菲，闖進4強。

在被視為大滿貫法國網球公開賽熱身賽的羅馬網賽中，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）花了超過2小時才解決世界排名97的卡帕菲（Dominik Koepfer）。

兩週前，外界一至看好約克維奇會在美國網球公開賽再拿一座大滿貫冠軍，他卻在一次宣洩情緒的動作中，誤將球擊向線審，痛失爭冠機會，同時招來不少罵聲；今天當他丟了其中一個發球局，情緒再度潰堤，這次他狠狠摔了球拍，造成的聲響在因閉門比賽而空盪盪的球場中，顯得格外巨大。

對此，約克維奇說：「好吧，我老實告訴各位，這不是我摔壞的第一支球拍，也不會是最後一支，我以前就砸爛過球拍。」

約克維奇摔壞球拍。 歐新社
約克維奇摔壞球拍。 歐新社

他說自己以後可能還會再摔拍，他雖然不想這麼做，但情緒來了，就會發生。

「我猜，有時這就是我宣洩憤怒的方式。」

「當然，這絕對不是最好的訊息，尤其有這麼多年輕球員關注著我。」

「我並不鼓勵這麼做，但，說真的，我們都是人。」

「我們凡事都盡可能做到做好。我不見得每次都摔拍，但有的節骨眼上我就是沒辦法。」

「人生中碰到什麼真的無法預測，我訓練體力的同時，也在鍛鍊心理和情緒健康。」

「我想，這一直是我的一部份，就像訓練然後休息一樣，形塑堅強的性格，然後在不同的層面上瞭解自己，全面的瞭解人生。」

美網 Novak Djokovic

延伸閱讀

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

勞力士ROLEX再度稱霸美網！新科冠軍Dominic Thiem手上戴的是...

網球／美網奪冠後腿筋仍痛 大坂直美退出法網

網球／反傳奇女將 墨瑞覆議澳網球場該改名

相關新聞

鐵人三項／70歲馬英九吸睛 梅花湖連4屆完賽

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽今天進入第2天的半程和半程接力賽，參賽的上千人中包括7月滿70歲的前總統馬英九，連4屆參賽的...

羅馬網賽／球后組合拉出11連勝 謝淑薇將拚第4冠

無愧雙打「世界球后」身分，我國「一姊」謝淑薇羅馬女網賽和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）連戰皆捷，昨...

羅馬網賽／情緒又失控 約克維奇摔壞球拍宣洩怒氣

羅馬網賽男單頭號種子喬科維奇繼兩週前美網情緒失控、誤擊線審遭判失格，今天再度發飆，但即便他在比賽中狠摔球拍，最終仍以6比...

2020體育表演會專業演出 魚丁糸壓軸嗨翻小巨蛋

教育部體育署19日於台北小巨蛋舉辦「2020 SUPER STAR體育表演會」，表演內容令人耳目一新，今年以「跨界」為核心概念，邀請臺灣各地優秀體育專業與藝文團隊，突破以往單純體育項目的演出，藉由跨界

JLPGA／蔡佩穎火力暫歇居第4 盧曉晴並列第34

我國旅日高球女將蔡佩穎昨天在日巡賽東海女子高球菁英賽首輪打出65（－7）桿成績一度獨居領先，不過今天的第二輪她火力稍歇，...

企業射箭／陳信夫貢獻四點 凱撒飯店擠下中銀、愛山林

中華企業射箭聯賽二年季後挑戰賽今天登場，例行賽第五名的凱撒飯店隊在「小胖」陳信夫貢獻四點勝利下，先以22：19勝台中銀行...

排球／永信杯熱烈開打 360支隊伍齊聚鐵砧山一決高下

全台規模最大排壇盛會第47屆永信杯全國排球錦標賽，19日在台中大甲鐵砧山永信運動公園豔陽下揭開序幕，今年吸引全國共計36...

梅花湖鐵人賽／新舊世代對決 張團畯稱王、張嘉家封后

受到新冠疫情影響大半年賽事後，國內鐵人三項賽今天在宜蘭「梅花湖全國鐵人三項錦標賽」中首度復賽，兩天有全國超過2000名大...

NFL／首周差勁射門 命中率71.6% 本世紀最槽

田納西泰坦隊新簽下的踢球員格斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）14日開幕戰當晚備戰狀況很糟，在對丹佛野馬隊第4節最後17秒射門成功之前，他已連續3次攻門失敗，也錯失1次達陣附送分。

PGA／美國高球公開賽次輪 俞俊安爆桿未能晉級

台灣高球業餘好手俞俊安今天在美國高球公開賽次輪「爆桿」，單回合繳出高於標準桿10桿的80桿，兩回合累計以高於標準10桿的...

羅馬女網／謝淑薇女雙10連勝 四強迎戰俄捷組合

我國網球女將謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨在羅馬女網雙打八強賽，面對捷克與俄羅斯組...

田徑／瑞典20歲新星 撐高世界紀錄卸肩上大石

今年初才兩度改寫室內男子撐竿跳世界紀錄的瑞典新星杜普蘭蒂斯，昨在鑽石聯賽羅馬站跳出六公尺一五佳績，打破由「鳥人」布卡保持...

熱門新聞

NBA／年度MVP票選屈居第二 詹姆斯生氣了！

NBA／湖人第2節獲24罰 金塊主帥有意見

NBA／新人王跑票者身分曝光 莫蘭特：祝你有美好一天

失序的塞爾蒂克 從逆境中突圍的熱火

NBA／先發4人破20分 綠衫軍力壓熱火扳回一城

中職／出局比Safe 陳凱倫被虧：哪一隊的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。