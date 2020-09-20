快訊

【白話財經】管不到愛奇藝的OTT專法 到底能管到什麼？

日職／王柏融對羅德先發 第二打席擊出二壘安打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020體育表演會專業演出 魚丁糸壓軸嗨翻小巨蛋

聯合新聞網 / 綜合報導

教育部體育署19日於台北小巨蛋舉辦「2020 SUPER STAR體育表演會」，表演內容令人耳目一新，今年以「跨界」為核心概念，邀請臺灣各地優秀體育專業與藝文團隊，突破以往單純體育項目的演出，藉由跨界合演將體育表演會推向新高點。

為搭配精彩節目內容，表演舞臺再升級，使用700吋LED巨型地屏螢幕與大量矩陣燈光設計，並首度加入大型立面LED透明螢幕及升降舞臺，演出編排更具層次，邀請觀眾沉浸於視覺與聽覺雙重饗宴，共同見證體育表演會蛻變求新、銳不可擋的氣勢。

今年由浩子與莎莎再度聯手擔綱主持人，炒熱現場氣氛，並邀請超過30組頂尖團隊跨界聯合演出，首次使用舞臺劇手法—演繹「體育轉播」做為開場；另克服場地限制，將水上運動結合高空特技搬至舞臺上演出；並邀請臺灣鐵人三項一姊李筱瑜展現鐵人精神，將鐵人三項的節目貫穿整場晚會。

而韻律體操則搭配交響管樂團跨界聯演；更力邀「明華園日字戲劇團」當家小旦陳昭薇與街舞、京劇聯手呈現傳統文化與嘻哈元素精彩結合。除此之外，今年國民體育日代言人Lulu黃路梓茵化身運動甜心，結合網球熱力演出，並擔任中場表演嘉賓，另一位代言人陳傑也驚喜現身舞臺，為選手們加油；壓軸表演則邀請到最強的菜鳥分身樂團魚丁糸首登台北小巨蛋，於活動尾聲透過溫暖的歌聲，為每位體壇健兒帶來最大的鼓勵與喝采。

體育署表示，每年積極推行國民體育日，目的是向民眾傳達：運動並無年齡、工作、地點等等的限制，應培養並建立良好、規律的運動習慣，才能落實「健康久久」的口號，常保身體健康。

體育 小巨蛋 樂團 教育部

相關新聞

鐵人三項／70歲馬英九吸睛 梅花湖連4屆完賽

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽今天進入第2天的半程和半程接力賽，參賽的上千人中包括7月滿70歲的前總統馬英九，連4屆參賽的...

羅馬網賽／球后組合拉出11連勝 謝淑薇將拚第4冠

無愧雙打「世界球后」身分，我國「一姊」謝淑薇羅馬女網賽和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）連戰皆捷，昨...

羅馬網賽／情緒又失控 約克維奇摔壞球拍宣洩怒氣

羅馬網賽男單頭號種子喬科維奇繼兩週前美網情緒失控、誤擊線審遭判失格，今天再度發飆，但即便他在比賽中狠摔球拍，最終仍以6比...

2020體育表演會專業演出 魚丁糸壓軸嗨翻小巨蛋

教育部體育署19日於台北小巨蛋舉辦「2020 SUPER STAR體育表演會」，表演內容令人耳目一新，今年以「跨界」為核心概念，邀請臺灣各地優秀體育專業與藝文團隊，突破以往單純體育項目的演出，藉由跨界

JLPGA／蔡佩穎火力暫歇居第4 盧曉晴並列第34

我國旅日高球女將蔡佩穎昨天在日巡賽東海女子高球菁英賽首輪打出65（－7）桿成績一度獨居領先，不過今天的第二輪她火力稍歇，...

企業射箭／陳信夫貢獻四點 凱撒飯店擠下中銀、愛山林

中華企業射箭聯賽二年季後挑戰賽今天登場，例行賽第五名的凱撒飯店隊在「小胖」陳信夫貢獻四點勝利下，先以22：19勝台中銀行...

排球／永信杯熱烈開打 360支隊伍齊聚鐵砧山一決高下

全台規模最大排壇盛會第47屆永信杯全國排球錦標賽，19日在台中大甲鐵砧山永信運動公園豔陽下揭開序幕，今年吸引全國共計36...

梅花湖鐵人賽／新舊世代對決 張團畯稱王、張嘉家封后

受到新冠疫情影響大半年賽事後，國內鐵人三項賽今天在宜蘭「梅花湖全國鐵人三項錦標賽」中首度復賽，兩天有全國超過2000名大...

NFL／首周差勁射門 命中率71.6% 本世紀最槽

田納西泰坦隊新簽下的踢球員格斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）14日開幕戰當晚備戰狀況很糟，在對丹佛野馬隊第4節最後17秒射門成功之前，他已連續3次攻門失敗，也錯失1次達陣附送分。

PGA／美國高球公開賽次輪 俞俊安爆桿未能晉級

台灣高球業餘好手俞俊安今天在美國高球公開賽次輪「爆桿」，單回合繳出高於標準桿10桿的80桿，兩回合累計以高於標準10桿的...

羅馬女網／謝淑薇女雙10連勝 四強迎戰俄捷組合

我國網球女將謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨在羅馬女網雙打八強賽，面對捷克與俄羅斯組...

田徑／瑞典20歲新星 撐高世界紀錄卸肩上大石

今年初才兩度改寫室內男子撐竿跳世界紀錄的瑞典新星杜普蘭蒂斯，昨在鑽石聯賽羅馬站跳出六公尺一五佳績，打破由「鳥人」布卡保持...

熱門新聞

NBA／年度MVP票選屈居第二 詹姆斯生氣了！

NBA／湖人第2節獲24罰 金塊主帥有意見

NBA／新人王跑票者身分曝光 莫蘭特：祝你有美好一天

失序的塞爾蒂克 從逆境中突圍的熱火

NBA／先發4人破20分 綠衫軍力壓熱火扳回一城

中職／出局比Safe 陳凱倫被虧：哪一隊的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。