2020體育表演會專業演出 魚丁糸壓軸嗨翻小巨蛋

教育部體育署19日於台北小巨蛋舉辦「2020 SUPER STAR體育表演會」，表演內容令人耳目一新，今年以「跨界」為核心概念，邀請臺灣各地優秀體育專業與藝文團隊，突破以往單純體育項目的演出，藉由跨界合演將體育表演會推向新高點。

為搭配精彩節目內容，表演舞臺再升級，使用700吋LED巨型地屏螢幕與大量矩陣燈光設計，並首度加入大型立面LED透明螢幕及升降舞臺，演出編排更具層次，邀請觀眾沉浸於視覺與聽覺雙重饗宴，共同見證體育表演會蛻變求新、銳不可擋的氣勢。

今年由浩子與莎莎再度聯手擔綱主持人，炒熱現場氣氛，並邀請超過30組頂尖團隊跨界聯合演出，首次使用舞臺劇手法—演繹「體育轉播」做為開場；另克服場地限制，將水上運動結合高空特技搬至舞臺上演出；並邀請臺灣鐵人三項一姊李筱瑜展現鐵人精神，將鐵人三項的節目貫穿整場晚會。

而韻律體操則搭配交響管樂團跨界聯演；更力邀「明華園日字戲劇團」當家小旦陳昭薇與街舞、京劇聯手呈現傳統文化與嘻哈元素精彩結合。除此之外，今年國民體育日代言人Lulu黃路梓茵化身運動甜心，結合網球熱力演出，並擔任中場表演嘉賓，另一位代言人陳傑也驚喜現身舞臺，為選手們加油；壓軸表演則邀請到最強的菜鳥分身樂團魚丁糸首登台北小巨蛋，於活動尾聲透過溫暖的歌聲，為每位體壇健兒帶來最大的鼓勵與喝采。

體育署表示，每年積極推行國民體育日，目的是向民眾傳達：運動並無年齡、工作、地點等等的限制，應培養並建立良好、規律的運動習慣，才能落實「健康久久」的口號，常保身體健康。