JLPGA／蔡佩穎火力暫歇居第4 盧曉晴並列第34

我國旅日高球女將蔡佩穎昨天在日巡賽東海女子高球菁英賽首輪打出65（－7）桿成績一度獨居領先，不過今天的第二輪她火力稍歇，以低於標準桿一桿的成績繳卡，兩輪打完以136（－8）桿暫居第四名，距離領先的東浩子、古江彩佳三桿，仍有機會在明天的最終輪追上，挑戰日巡賽生涯首冠。

總獎金8000萬日圓（約台幣2240萬元）的東海女子高球菁英賽，我國共有兩名選手參賽，其中蔡佩穎在首輪抓下七鳥、未吞柏忌，以單輪最佳的65桿成績暫居第一，不過今天的第二輪她雖然在前12洞抓下三鳥，但在15、17洞也吞下柏忌，以低於標準桿一桿成績繳卡，兩輪合計136桿。

而首日緊追在蔡佩穎的地主選手古江彩佳與今天打出65桿的東浩子，則是以兩輪133桿成績暫居領先，至於我國另一名好手盧曉晴，在上周打出個人本季最佳的並列第13名後，本周首輪先是打出平標準桿成績，今天則是有70（－2）桿，兩輪打完以142桿並列第34名。