企業射箭／陳信夫貢獻四點 凱撒飯店擠下中銀、愛山林

中華企業射箭聯賽二年季後挑戰賽今天登場，例行賽第五名的凱撒飯店隊在「小胖」陳信夫貢獻四點勝利下，先以22：19勝台中銀行隊，再以23：17踢館第四名新竹愛山林隊成功，取得明天在G3挑戰第三名寒舍隊的門票。

新增的季後挑戰賽共比四場，採五戰積點制，以各分項賽對戰之積點累計總和積點決勝負，其中個人賽積點最高以6點計、混雙／團體賽最高以5積點做累計，積點總和多者為勝方，如總積點相同則依各分項賽之加賽模式進行加射，先獲得3點者為勝方。

最特別的是，對戰組合中例行賽排名高之隊伍，可享有主場分項賽之出賽順序權及場地左右邊之選擇權。加射順序依照主場分項賽之出賽順序進行加射，不得更換出賽選手，如兩隊累計積分差距已足以決定勝負時，裁判長有權提前結束比賽。

例行賽第五名的凱薩飯店，在今天先後擊敗第六名的台中銀行與第四名的愛山林隊，其中「小胖」陳信夫一人就貢獻四點勝利，今年從寒舍轉戰凱撒的他說：「去年在寒舍集團我多比男團，感覺雖較輕鬆，但在寒舍的磨鍊給了我很寶貴的經驗，到了凱撒後，我是隊中最年長的，教練希望我能發揮帶領的角色，把經驗傳承給學弟，我也覺得自己有責任。」

陳信夫坦言，扛男單的壓力的確是比團體賽大很多，「今天對台中銀行之戰，0：4落後崔建時，因為我覺得自己該做的動作都有做出來，沒有多大問題，所以並沒有想太多，但加射時超緊張，很開心最後能以6：5逆轉勝，沒有留下遺憾。」

G3將於明天上午10時舉行，由凱撒挑戰第三名寒舍集團，13時由第三場挑戰賽勝隊對第二名台南射箭隊，贏家可取得至尊盟主賽門票。

五戰三勝制至尊盟主賽（冠軍戰）10月25日在國立體育大學射箭場開打，例行賽冠軍協會青年隊將接受第四場季後挑戰賽勝隊挑戰，決定企箭二年至尊盟主寶座誰屬，冠軍戰第二至五戰日期為11月14日、15日、21日和22日。