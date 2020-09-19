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排球／永信杯熱烈開打 360支隊伍齊聚鐵砧山一決高下

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大會會長暨永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕開幕致詞。圖／永信杯提供
大會會長暨永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕開幕致詞。圖／永信杯提供

全台規模最大排壇盛會第47屆永信杯全國排球錦標賽，19日在台中大甲鐵砧山永信運動公園豔陽下揭開序幕，今年吸引全國共計360支隊伍共襄盛舉，大會會長暨永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕期許，所有參賽隊伍全力以赴，勇敢挑戰，以球會友，爭取最後的勝利。

永信藥品遵循創辦人李天德會長的初衷與志業，努力營造健康環境，每年舉辦的永信杯更是排球運動愛好者必參加的經典賽會，為排球人創造獨一無二的回憶。

台中市副市長令狐榮達也蒞臨開幕典禮，為台中球隊加油打氣，並歡迎全國各地的球友齊聚台中。台中市政府運動局近年來積極辦理各項活動，令狐榮達說：「隨著永信杯規模不斷擴大，希望從基層開始激勵大家向上，在球場上盡情發揮，以拿到永信杯獎盃為榮。」

豐原高商自41屆賽事開始，在高男組比賽穩坐龍頭，今年即將挑戰永信杯7連霸。開幕典禮在豐原高商隊長陳玠廷代表全體運動員代表宣誓，以及宋坤傳藝鼓動人心的戰鼓表演之下，由長官來賓一同按下啟動鈕，宣告第47屆永信杯正式點燃戰火。

戰況激烈的社男組，以國北教大為班底的高雄市合興安國北教大對上中原大學為班底的奕昌，兩隊實力不分軒輊，激戰到最後才由高雄市合興安國北教大以2：0（25：22、25：21）小比分差距連拿兩局，搶下勝利。

社女組方面，雙十國中與九米九打出三局精采好球，前兩局戰成平手，直到決勝局仍不斷化解對方賽末點，五五波的比賽讓人看了精采刺激，最後雙十國中以2：1（25：20、16：25、19：17）收下比賽勝利。

排球 經典賽

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