快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅花湖鐵人賽／新舊世代對決 張團畯稱王、張嘉家封后

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新手奶爸張團畯（左）在梅花湖全國鐵人三項錦標賽男子菁英鐵人賽封王。圖／中華鐵人三項協會提供
新手奶爸張團畯（左）在梅花湖全國鐵人三項錦標賽男子菁英鐵人賽封王。圖／中華鐵人三項協會提供

受到新冠疫情影響大半年賽事後，國內鐵人三項賽今天在宜蘭「梅花湖全國鐵人三項錦標賽」中首度復賽，兩天有全國超過2000名大小鐵人參賽，最受矚目的標準男女菁英新舊世代對決中，女兒剛滿月的「台灣一哥」張團畯和「張家班」大姊張嘉家力保江山，26歲張團畯第三度梅花湖封王、25歲張嘉家更是第五度封后。

梅花湖全國鐵人三項錦標賽是今年台灣疫情過後的首場正式鐵人賽事，中華鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，「協會雖然在6月在台東活水湖舉辦過一次國手選拔賽，但一直到今天梅花湖這場比賽不僅是台灣疫情爆發以來的第1場正式鐵人全國賽之外，也是全世界疫情之後的第1場全面開放報名的正式鐵人三項賽，先前大陸也在疫情過後舉辦過鐵人三項賽，但當時還只限開放200人。」

下午最引人矚目的標準賽（51.5K）男女菁英鐵人賽，今年適逢國外疫情台灣選手都無法出國下全部齊聚一堂，男、女菁英組都出現新舊世代對決的現象，「台灣一哥」張團畯將面對去年半程創下最佳紀錄的19歲小將潘子易挑戰。

結果男子菁英組在游泳一開始就爆出意外賽況，19歲潘子易率先游完1.5K，領先張團畯等人快20秒左右，但張團畯還是薑是老的辣，在第1圈一半就跟上潘子易，自由車第1圈後就開始獨走，最終張團畯以1小時57分05秒率先抵達終點，繼2016、2018年之後第三度封王，潘子易只獲第4。

張團畯去年剛服完義務役而沒有參賽，但今年身分已經變成「新手奶爸」，女兒2天前才剛滿月，他說：「人家都說『娶某前、生孩後』會好運，剛有小孩時還要兼顧訓練當時確實會覺得疲累，但後來慢慢找到平衡點就覺得已經適應，在疫情期間能在台灣訓練似乎也覺得習慣了。」

而女子組則由四屆冠軍、25歲張嘉家對決三屆冠軍、22歲「肉肉女」郭家齊，兩人從游泳、自由車一路緊跟廝殺到最後一項跑步時，才讓張嘉家成功甩開郭家齊糾纏，最終以2小時13分58秒封后，張嘉家說：「其實還是有壓力，我跟郭家齊和沒有參賽的張綺文其實實力都很接近，要本臨場狀況和賽前的設定是我們要分出勝負的關鍵。」

梅花湖全國鐵人三項錦標賽明天將進行第２天賽程，將進行人數更多的半程和半程接力賽，其中剛滿70歲的前總統馬英九更將準備連續第四度挑戰參賽，展現前總統驚人的體力和意志力。

鐵人三項 自由車

延伸閱讀

亞洲鐵人三項在台東 華裔選手破紀錄

韓模特兒搭地鐵沒戴口罩還晾腳 被轟自私反斥網友：罵人前先照鏡

美網／大坂直美反種族歧視 日本外祖父母引以為傲

美網／大坂直美強化身心 2度封后走過低潮

相關新聞

鐵人三項／70歲馬英九吸睛 梅花湖連4屆完賽

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽今天進入第2天的半程和半程接力賽，參賽的上千人中包括7月滿70歲的前總統馬英九，連4屆參賽的...

羅馬網賽／球后組合拉出11連勝 謝淑薇將拚第4冠

無愧雙打「世界球后」身分，我國「一姊」謝淑薇羅馬女網賽和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）連戰皆捷，昨...

羅馬名人賽／完美紀錄破功 納達爾8強止步

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）休息7個月，從羅馬名人賽復出，不料今天在最擅長的紅土賽場卻敗在阿根廷「小...

羅馬網賽／情緒又失控 約克維奇摔壞球拍宣洩怒氣

羅馬網賽男單頭號種子喬科維奇繼兩週前美網情緒失控、誤擊線審遭判失格，今天再度發飆，但即便他在比賽中狠摔球拍，最終仍以6比...

2020體育表演會專業演出 魚丁糸壓軸嗨翻小巨蛋

教育部體育署19日於台北小巨蛋舉辦「2020 SUPER STAR體育表演會」，表演內容令人耳目一新，今年以「跨界」為核心概念，邀請臺灣各地優秀體育專業與藝文團隊，突破以往單純體育項目的演出，藉由跨界

JLPGA／蔡佩穎火力暫歇居第4 盧曉晴並列第34

我國旅日高球女將蔡佩穎昨天在日巡賽東海女子高球菁英賽首輪打出65（－7）桿成績一度獨居領先，不過今天的第二輪她火力稍歇，...

企業射箭／陳信夫貢獻四點 凱撒飯店擠下中銀、愛山林

中華企業射箭聯賽二年季後挑戰賽今天登場，例行賽第五名的凱撒飯店隊在「小胖」陳信夫貢獻四點勝利下，先以22：19勝台中銀行...

排球／永信杯熱烈開打 360支隊伍齊聚鐵砧山一決高下

全台規模最大排壇盛會第47屆永信杯全國排球錦標賽，19日在台中大甲鐵砧山永信運動公園豔陽下揭開序幕，今年吸引全國共計36...

梅花湖鐵人賽／新舊世代對決 張團畯稱王、張嘉家封后

受到新冠疫情影響大半年賽事後，國內鐵人三項賽今天在宜蘭「梅花湖全國鐵人三項錦標賽」中首度復賽，兩天有全國超過2000名大...

NFL／首周差勁射門 命中率71.6% 本世紀最槽

田納西泰坦隊新簽下的踢球員格斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）14日開幕戰當晚備戰狀況很糟，在對丹佛野馬隊第4節最後17秒射門成功之前，他已連續3次攻門失敗，也錯失1次達陣附送分。

PGA／美國高球公開賽次輪 俞俊安爆桿未能晉級

台灣高球業餘好手俞俊安今天在美國高球公開賽次輪「爆桿」，單回合繳出高於標準桿10桿的80桿，兩回合累計以高於標準10桿的...

羅馬女網／謝淑薇女雙10連勝 四強迎戰俄捷組合

我國網球女將謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨在羅馬女網雙打八強賽，面對捷克與俄羅斯組...

熱門新聞

NBA／湖人第2節獲24罰 金塊主帥有意見

NBA／新人王跑票者身分曝光 莫蘭特：祝你有美好一天

NBA／先發4人破20分 綠衫軍力壓熱火扳回一城

失序的塞爾蒂克 從逆境中突圍的熱火

中職／出局比Safe 陳凱倫被虧：哪一隊的？

中職／郭俊麟也簽了 一軍月薪35萬披悍將18號球衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。