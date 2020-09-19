梅花湖鐵人賽／新舊世代對決 張團畯稱王、張嘉家封后

受到新冠疫情影響大半年賽事後，國內鐵人三項賽今天在宜蘭「梅花湖全國鐵人三項錦標賽」中首度復賽，兩天有全國超過2000名大小鐵人參賽，最受矚目的標準男女菁英新舊世代對決中，女兒剛滿月的「台灣一哥」張團畯和「張家班」大姊張嘉家力保江山，26歲張團畯第三度梅花湖封王、25歲張嘉家更是第五度封后。

梅花湖全國鐵人三項錦標賽是今年台灣疫情過後的首場正式鐵人賽事，中華鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，「協會雖然在6月在台東活水湖舉辦過一次國手選拔賽，但一直到今天梅花湖這場比賽不僅是台灣疫情爆發以來的第1場正式鐵人全國賽之外，也是全世界疫情之後的第1場全面開放報名的正式鐵人三項賽，先前大陸也在疫情過後舉辦過鐵人三項賽，但當時還只限開放200人。」

下午最引人矚目的標準賽（51.5K）男女菁英鐵人賽，今年適逢國外疫情台灣選手都無法出國下全部齊聚一堂，男、女菁英組都出現新舊世代對決的現象，「台灣一哥」張團畯將面對去年半程創下最佳紀錄的19歲小將潘子易挑戰。

結果男子菁英組在游泳一開始就爆出意外賽況，19歲潘子易率先游完1.5K，領先張團畯等人快20秒左右，但張團畯還是薑是老的辣，在第1圈一半就跟上潘子易，自由車第1圈後就開始獨走，最終張團畯以1小時57分05秒率先抵達終點，繼2016、2018年之後第三度封王，潘子易只獲第4。

張團畯去年剛服完義務役而沒有參賽，但今年身分已經變成「新手奶爸」，女兒2天前才剛滿月，他說：「人家都說『娶某前、生孩後』會好運，剛有小孩時還要兼顧訓練當時確實會覺得疲累，但後來慢慢找到平衡點就覺得已經適應，在疫情期間能在台灣訓練似乎也覺得習慣了。」

而女子組則由四屆冠軍、25歲張嘉家對決三屆冠軍、22歲「肉肉女」郭家齊，兩人從游泳、自由車一路緊跟廝殺到最後一項跑步時，才讓張嘉家成功甩開郭家齊糾纏，最終以2小時13分58秒封后，張嘉家說：「其實還是有壓力，我跟郭家齊和沒有參賽的張綺文其實實力都很接近，要本臨場狀況和賽前的設定是我們要分出勝負的關鍵。」

梅花湖全國鐵人三項錦標賽明天將進行第２天賽程，將進行人數更多的半程和半程接力賽，其中剛滿70歲的前總統馬英九更將準備連續第四度挑戰參賽，展現前總統驚人的體力和意志力。