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NFL／首周差勁射門 命中率71.6% 本世紀最槽
田納西泰坦隊新簽下的踢球員格斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）14日開幕戰當晚備戰狀況很糟，在對丹佛野馬隊第4節最後17秒射門成功之前，他已連續3次攻門失敗，也錯失1次達陣附送分。
泰坦隊雖以16：14擊敗野馬隊，但格斯特科夫斯基在第一周賽事的失常表現，大體上反映出整個NFL踢球員的平均表現。
根據ESPN統計，第1周NFL所有球隊的踢門命中率僅有71.6％，是至少20年來全聯盟最低的開幕戰命中率。也是2001年以來各周賽事中排名第9的最差踢球表現。在史上最低射門成功率的8次中，過去15年只出現過一次。
到底怎麼回事？第1周67次射門的平均距離38.2碼與往年沒有明顯差異，因此這不是理由。風也不能解釋其間差異：根據ESPN統計，過去20年首周開幕戰風速最高出現在2001年，但當年的55次射門成功率為80%，平均距離為37碼。
在新冠疫情當道之下，有些人可能認為缺乏季前賽是踢球成功率下降的原因。但是NFL其他指標如擒抱率、傳球成功率、開球率和違反運動道德行為的處罰都較往年為佳。NFL數據和分析總監羅培茲（Michael Lopez）指出，「基本上，每個指標今年都變得更好，除了射門。」
踢球射門本身是相對穩定的比賽方式，不必傳球或奔跑：踢球員大半時間待在板凳區沒事做，但是他們是專家，被列在出賽名單就是只負責單一工作，因此他們必須隨時保持敏銳。
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