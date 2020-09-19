PGA／美國高球公開賽次輪 俞俊安爆桿未能晉級

台灣高球業餘好手俞俊安今天在美國高球公開賽次輪「爆桿」，單回合繳出高於標準桿10桿的80桿，兩回合累計以高於標準10桿的150桿，未能晉級決賽。

總獎金1250萬美元（約新台幣3億6643萬）的美國高球公開賽，今天在紐約州馬馬羅內克翼腳俱樂部進行第2回合較勁，地主選手利德（Patrick Reed）次輪打完以低於標準4桿的136桿躍居排頭、獨居領先。

翼腳俱樂部堪稱史詩級球場，這座球場過去5度舉辦美國公開賽，僅有2個人能在4天比賽結束後，桿數仍壓在低於標準桿以下，就連前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）今天打完前2回合，也以高於標準10桿的150桿慘遭淘汰。

俞俊安今年是連續第3年以業餘身分取得美國公開賽參賽入場券，他在首輪表現精彩，以平標準桿的70桿完賽，排名並列22名。

可惜次輪俞俊安沒能延續首輪的好表現，今天他全場打下2鳥，卻苦吞7柏忌，另領到1個雙柏忌和1個3柏忌，單回合繳出高於標準10桿的80桿，未能晉級決賽。

今年美國公開賽的晉級線，設在高於標準6桿的146桿，在144名參賽選手中，僅62人順利晉級。