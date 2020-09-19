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羅馬女網／謝淑薇女雙10連勝 四強迎戰俄捷組合
我國網球女將謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨在羅馬女網雙打八強賽，面對捷克與俄羅斯組合絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），在首盤一度陷入苦戰的情況下，最終仍是以7：6（7：5）、6： 4勝出，挺進今晚的四強賽，並將本季雙打連勝場次延續到第10場。
這次羅馬女網賽以女雙第一種子出賽的謝淑薇／史翠可娃，在首輪面對日本組合就連賞對手兩盤「貝果」，以近乎完美的表現直落二勝出，而次輪面對俄捷組合，首盤前兩局雙方在互相碰發後，一路拉鋸到搶七才由謝淑薇／史翠可娃以7：5勝出。
第二盤謝淑薇／史翠可娃雖然在被對手搶先破發後一度陷入0：2落後，不過她們在第三、七局也做出回擊要回領先優勢，最終在比賽第100分鐘拿下四強賽門票，晚間四強賽將對上美國與巴西組合卡特（Hayley Carter）／沙特凡尼（Luisa Veras Stefani）。
在拿下這一勝後，謝淑薇／史翠可娃本賽季雙打出賽20場已拿下19勝，近期更拉出一波10連勝，本賽季兩人已拿下布里斯本、多哈與卡達三站冠軍，唯一輸掉的一場則是1月底的澳網女雙決賽。
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