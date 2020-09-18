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羽球／全民會長盃青少年分齡賽 土銀廖倬甫U19男單封王

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
U19男單冠軍土地銀行廖倬甫 全民羽協提供
U19男單冠軍土地銀行廖倬甫 全民羽協提供

2020第15屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今(18)日在台北體育館圓滿落幕，今日進行9歲至19歲各組別的單雙打個人賽決賽，參賽選手從小學生到剛就讀大學的新鮮人都有。今年首度新增19歲組別，吸引許多青少年好手來參加，其中也有多位剛晉升甲組的選手，讓全民會長盃第一次有甲組選手參賽，也讓小學生比完賽可直接在場邊觀摩大哥哥大姊姊精彩的球技。

19歲組男單由土地銀行廖倬甫以31:21擊退中租百齡高弘恩奪得冠軍，廖倬甫目前是土地銀行極力栽培的新秀，7月份全國團體賽首度擊退奪得六次全國男單冠軍的老將薛軒億後，自己覺得有所突破，也信心大增，全團賽隔週的全中運乘勝追擊，也順利拿下冠軍，上週在首次開放現役選手參賽的世界清晨盃同樣拿下專業組男單冠軍，廖倬甫覺得前一陣子因為疫情影響，有很長的一段時間沒有比賽，開始比賽後，就能接二連三拿到這些好成績，對自己也是很大的鼓勵，這幾次賽事能發揮出自己的實力，主要是心態上有調整得比較好，在場上能思考如何發揮自己進攻的專長，而且清晨盃和會長盃都是31分一局的賽制，跟平常打21分三戰兩勝很不一樣，沒有第二局的機會，所以落後時要馬上調整心態，也要想辦法把對手分數拉開，參加清晨盃和會長盃雖然沒有成績上的壓力，但比賽對自己都是磨練，也很想爭取好成績，而且大會有提供獎金，大家更想去爭取。

U19男雙冠軍，土地銀行陳勝發/陳政寬。 全民羽協提供
U19男雙冠軍，土地銀行陳勝發/陳政寬。 全民羽協提供

19歲組男雙由8月剛拿下全國乙組男雙冠軍晉升甲組的土銀能仁選手陳勝發/陳政寬以31:27勝中租百齡陳崇瑋/劉廣珩奪得冠軍，教練梁睿緯認為勝發和政寬兩位選手心理素質一直不錯，在場上不太會緊張，能很好發揮出自己的實力。勝發則認為，雖然會長盃沒有成績壓力，但覺得自己已經升上甲組，就應該要有甲組的表現，所以還是會給自己一定要贏的壓力。19歲女單由中租大同彭雨薇31:25勝松山高中李雨璇拿下冠軍，女雙則是由中租大同楊筑云/詹又蓁內戰隊友以31:22勝林宣妤/游美儒拿下冠軍。

全民羽協吳宜倫理事長認為同時舉辦9歲至19歲組的青少年賽事有很多有趣的畫面，國小學生在比賽時幾乎父母家人都會到現場加油，場邊的吶喊聲也很驚人，小朋友在場上追球的畫面非常可愛，很多孩子甚至會因為輸球在場邊就直接掉下眼淚，而大選手比賽的氛圍非常不同，速度和力量都讓比賽變得更加刺激，也能給現場圍觀的小學生一個努力的目標。吳理事長也表示，這些青少年選手未來可能都是我們台灣的國手，全民會長盃一定會持續舉辦，給台灣青少年選手更多的舞台。

新鮮人 疫情 倫理 體育

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