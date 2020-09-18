張少熙二訪國訓中心 期運科專業支援東奧培訓選手

原定今年7月24日開幕的2020東京奧運，因受新冠肺炎肆虐而延期一年，許多國際賽也紛紛延期、消取或停辦，不過體育署與國訓中心協助選手備戰的腳步並未停歇，署長張少熙今天再度親赴國訓中心，關注運動科學團隊的支援情形，並勉勵教練團與所有選手，保持身心健康，持續全力投入備戰，未來齊心協力，在2020東京奧運創造佳績。

體育署署長張少熙上任後隔日即赴國訓中心關心培訓隊訓練現況，並了解相關資料整備情形，今日再度前往國訓中心關心各培訓隊培訓情況，與選手及教練閒話家常，除表達對他們最大的支持外，也傾聽他們在防疫期間訓練狀況，更關心目前在備戰期間生理及心理的調整情形，期勉選手們務必維持身心健康備戰奧運，用最熱血的心迎接明年東京奧運，政府更會持續全力相挺。

本次行程除瞭解培訓隊訓練外，也特別視察國訓中心運動科學團隊的專業支援情況，提供各培訓隊專業支援事項，作為他們驗收平日訓練的成果、掌握身體疲勞監控及回饋教練團後續調整訓練內容。

此外，國訓中心及該團隊更是掌握選手及教練們飲食和營養情況方面，則以「食品安全」及「避免誤食運動禁藥」二大主軸，強化「食」的安全，透過落實食品選用安排、選手營外訓練及參賽期間實施飲食記錄，以及輔導餐廳建立 HACCP 制度等科學方法，對於可能造成選手及教練健康危害、誤食運動禁藥的項目進行風險分析，以排除或減低對他們可能造成的風險；張少熙也期許國訓中心同仁及運科團隊等人員為每位選手及教練提供最好的後勤支援，成為國家培訓隊的堅強後盾。