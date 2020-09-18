FOX體育台擬撤台 康小玲：經營運動頻道困難重重

FOX體育台今天證實，有計畫終止體育台在台灣的營運，前ELEVEN SPORTS體育台台灣區總經理康小玲以過來人的身分坦言，「在台灣經營運動頻道，真的不好做。」

康小玲除擔任過ELEVEN SPORTS體育台台灣區總經理，也曾任職於FOX體育台，她表示，體育台必須付出高昂轉播權利金，廣告市場又對體育台相對不友善，「大概100個廣告商當中，只有20個願意下體育台廣告。」

除此之外，康小玲也透露，根據AC尼爾森的收視率調查，體育台收視率甚至不到全台的4%，因收視人口少，廣告更不進來，如此一來形成惡性循環。

康小玲分析，體育台跟其他如電影台、戲劇台最大的不同是，「體育台重播沒有太大的價值，因此必須不斷地購買新的賽事。」

近年國內有不少賽事反其道而行，改以付費給電視台來轉播，康小玲承認，台灣的確有些賽事是以付費轉播，「不過願意支付製作成本的賽事少之又少，很難完全負擔頻道的經營成本。」

而將退出台灣市場的FOX體育台，近年也嘗試轉型，除FOX三台可在MOD上付費看得到，甚至也和旗下的電影台捆包在OTT上架。不過康小玲表示，台灣收視的付費市場仍不夠成熟，因此在經營上，「真的很困難。」

對於FOX體育台擬撤台，康小玲認為，應不如外界所傳的「虧損連連」，主因恐是今年疫情導致國際賽事紛紛喊停，體育台收視率與廣告收入都銳減，加上幾個重大的轉播合約都到期，集團可能認為在利潤不高的前提下才決定撤台。