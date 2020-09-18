田徑／瑞典新星破世界紀錄 國內教練讚技術無法學習

年僅20歲的瑞典撐竿跳新星杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis），今天在鑽石聯賽羅馬站跳出6公尺15的成績改寫由鳥人布卡（Sergey Bubka）保持了26年的室外賽世界紀錄，對於這名近年快速竄起的撐竿跳新秀，士林高商田徑隊教練王文祥就表示，杜普蘭蒂斯擁有著其他選手無法學習和模仿的技巧。

杜普蘭蒂斯今年初才在世界田徑室內巡迴賽中分別跳出6公尺17與6公尺18的成績兩度刷新室內賽世界紀錄，在被外界看好將改寫布卡所保持的室外賽世界紀錄6公尺14的情況下，卻碰上新冠肺炎疫情攪局，導致國際賽事全面停擺。

在無法參賽的這段期間，杜普蘭蒂斯也一度抱怨訓練確實受到限制，不過他也與幾名國際名將在自家搭建了撐竿跳場地，進行線上對抗，一度引發話題。

對於杜普蘭蒂斯在今天改寫世界紀錄，曾栽培出國內數名撐竿跳好手的士林高商田徑隊教練王文祥就表示，杜普蘭蒂斯的父親是一名撐竿跳好手，個人最佳成績也有5公尺80，讓杜普蘭蒂斯從小就開始接觸撐竿跳，甚至可以說是很早就與竿子成為朋友，這對於相對於其他田徑運動更倚賴器材熟悉度的撐竿跳選手來說更為重要，也造就了杜普蘭蒂斯年紀輕輕就擁有極佳的撐竿技巧。

王文祥也提到杜普蘭蒂斯在助跑時也比其他選手更快降竿，讓他在起跳前仍能維持相當快的速度，起跳點也比其他人遠，再加上插桿後使力完整，這樣的技術是其他選手很難以模仿和學校，「撐竿跳相較於其他田徑項目更像是一種極限運動，選手不僅要有好的速度、協調性，撐竿技巧與對竿子的熟悉度更是相當重要，杜普蘭蒂斯能在不到21歲的情況下就有如此表現，未來確實很難有人能夠超越。」