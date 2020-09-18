FOX體育台年底撤台 高中體總：原已達成續約共識

FOX體育台在今天傳出將於年底撤出台灣的消息，首當其衝的就是旗下幾項獨家轉播的體育賽事，在未來可能無人接手，包括在國內最熱門的HBL高中籃球聯賽，雖然FOX與高中體總的轉播合約已在七月底到期，不過高中體總秘書長朱彩鳳也透露其實雙方原先已達成續約共識，就待美國總部做最後核准，現在傳出撤台的消息，也讓她覺得相當遺憾。

FOX體育台在2014年開始轉播HBL，並在2017年重新簽下三年合約並在今年七月底到期，高中體總秘書長朱彩鳳就表示，由於與FOX體育台已經合作多年，雙方在今年合約到期前就已經展開續約的協商，雙方還一度達成共識，就待美國總部做最終決議。

朱彩鳳指出，FOX體育台過去幾年來不僅HBL，也轉播了不少高中其他相關體育賽事，雙方的合作相當順利，也讓高中體總一直在等待FOX體育台的最後答覆，「他們對於台灣體壇的貢獻大家都看在眼裡，今天聽到這樣的消息我們也覺得很遺憾。」

對於目前新學年轉播仍未確定，朱彩鳳強調目前已經主動接洽幾家電視台詢問意願，也不排除轉尋求網路轉播，「當然有電視轉播仍會是我們的首要考量，讓HBL能維持曝光度，不過在今年各產業都受到疫情波及下，確實還在尋找有意願的電視台接手。」