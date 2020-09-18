FOX體育台證實撤台消息 有計畫終止在台營運

FOX體育台3頻道傳出年底前將撤出台灣的消息，官方最新正式回應，確實有計劃終止在台灣地區的營運，但並未說明詳細時程。

美商迪士尼集團旗下FOX體育台3頻道，包括FOX體育台、FOX體育二台，以及FOX體育三台（MOD211頻道），傳出由於連年虧損，將結束經營台灣市場。而在下午4點內部會議後，官方僅簡單對外宣布：「我們有計劃終止FOX體育台在台灣地區的營運。如有進一步消息，我們將會告知您。」

近年來FOX體育台獨家轉播不少熱門賽事，包含四大網球公開賽，F1與效力日職洋聯賽事、其中包含效力火腿的王柏融都是場場直播，以及最多的大聯盟比賽與報導；近年也深耕國內體壇，包含HBL高中籃球賽、UBA大專籃球聯賽、企業排球、壘球聯賽與中職賽事，擁有死忠收視戶，因此消息一出引發網友熱議，均表示「希望這不是真的」。