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田徑／陳奎儒衝出本季最佳 跨欄雙雄放眼全田賽拚積分

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
109年台北市秋季全國田徑公開賽，陳奎儒在今天的男子110公尺跨欄決賽中跑出個人本季最佳的13秒78成績奪下金牌。 聯合報系資料照
109年台北市秋季全國田徑公開賽，陳奎儒在今天的男子110公尺跨欄決賽中跑出個人本季最佳的13秒78成績奪下金牌。 聯合報系資料照

在八月初的東京奧運模擬賽後，我國跨欄雙雄陳奎儒、楊尉廷這兩天參加在台北田徑場舉行的109年台北市秋季全國田徑公開賽，其中陳奎儒在今天的男子110公尺跨欄決賽中跑出個人本季最佳的13秒78成績奪下金牌，他與拿下銀牌的楊尉廷都將接下來的調整目標放在年底的全國田徑錦標賽，該場比賽也將是奧運積分重啟後國內第一場具有積分的賽事。

距離奧運達標門檻僅有0.02秒差距的陳奎儒，在今年前幾場比賽表現都不算亮眼，並且在青年盃與大專田徑錦標賽兩度敗給老對手楊尉廷，而這次秋季盃陳奎儒在預賽也跑出不如預期的13秒94，雖然打破大會紀錄，但他也直言起跑狀況並不理想。

而今天的決賽雖然在公開男子組比賽前10分鐘下起大雨，但陳奎儒未受到影響衝出了個人本季最佳的13秒78摘金，楊尉廷則以13秒92居次，陳奎儒說：「今天整體有比較流暢一點，起跑問題也有改善，不過早上跑了一場100公尺後，後面有點沒力了。」

在今年國外無賽可比的情況下，陳奎儒接下來幾個月還將陸續參加城市盃、全大運與全田賽以賽代訓，其中具有奧運積分的全田賽也是他與楊尉廷今年備戰的最重要目標，陳奎儒說：「教練希望我這段時間能夠多比賽，畢竟今年的表現起伏一直很大。」

受到疫情影響，今年陳奎儒的調整步調也做出改變，在八月的模擬賽後就進入一次的小冬訓，這次的秋季盃算是一次冬訓驗收，而在比完全田賽後將正式進入冬訓，不過考慮到明年三月就有世界室內賽事舉行，強度將不會降低太多，教練王國慧就要陳奎儒直到明年東京奧運前，都必須做好一定強度訓練的準備，「我難得一次離奧運那麼近，所以也不會怕辛苦，這段時間我心理調適得還算不錯，就是看技術上能否連接起來。」

陳奎儒 田徑

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