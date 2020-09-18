PGA／美國高球公開賽首輪 俞俊安獵鷹並列22名

就讀美國亞利桑那州大學四年級的台灣業餘高球好手俞俊安，今天在美國高球公開賽首輪繳出1鷹、2鳥，但也吞下4個柏忌，以平標準桿的70桿做收，並列22名。

總獎金1250萬美元（約新台幣3億6643萬元）的美國高球公開賽，今天起在紐約州馬馬羅內克（Mamaroneck）的翼腳（WingedFoot）俱樂部開打，世界排名第3的美國名將湯瑪斯（Justin Thomas），以低於標準5桿的65桿獨居領先。

今年俞俊安以業餘身分參賽，這也是他連續第3年參加美國公開賽，面對挑戰性十足的翼腳俱樂部，他表現如倒吃甘蔗，下場後他在前9洞就苦吞3個柏忌。

所幸轉場後他逐步加溫，先在第4洞打下全場首個博蒂，接著又在標準4桿的第6洞帥氣獵下一支老鷹。

越打越順的俞俊安又在第7洞再添一支小鳥，有望在首輪繳出紅色成績卡，沒想到隨後他又在第8洞吞下柏忌，也把賺來的桿數又吐了回去。

最後收尾的第9洞，俞俊安保Par做收，也讓他首輪打完以持平的70桿完賽，以並列22名結束第1輪。