FOX體育台傳年底撤台 4點實為內部會議、暫不對外說明

據《鏡周刊》報導，迪士尼集團旗下的FOX體育台3頻道，包括FOX體育台、二台以及三台（MOD 211頻道），傳出因連年虧損，年底前將撤出台灣，同時整個亞太地區，也將放棄經營體育台。今日下午四點FOX頻道將進一步說明。

不過據本報記者了解，4點實為內部會議、不會對外公開，媒體誤傳為要開說明會，待內部有結論後會正式對外公告。此外據內部員工透露，消息應該為真，但也是今早到辦公室時才收到通知。

FOX體育台原名為ESPN衛視體育台，起初隸屬美國迪士尼集團，於2012年7月由迪士尼將ESPN頻道所有股權售予福斯娛樂集團，隔年更名FOX體育台（FOX Sport）。2019年3月FOX體育台重返迪士尼，迪士尼集團該年回頭併購二十一世紀福斯大部分子公司，包括東南亞FOX體育台各頻道隸屬的福斯傳媒。

迪士尼併購後逐漸整頓旗下虧損頻道。由於全球收視習慣轉至網路平台，目前旗下台灣所有的體育頻道幾乎虧損。每每都能炒熱話題的的HBL高中籃球聯賽，今年首度沒有體育台要競標轉播權。

迪士尼今天傳出決定撤掉台灣FOX體育台3個頻道，亞太地區體育台經營同樣多年未獲利，因此可能整個亞太區FOX Sport、FOX Sports 2以及FOX Sports 3都將退出市場。至於詳細狀況，FOX頻道將於今天下午4點發表說明。