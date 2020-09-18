三鐵與我的初次見面 - Iron Girl 2020

一開始一定要先謝謝大家，我才能順利完成這場三鐵初登板

還記得今年四月十九號去烏來團練，走回大新店的路上許哥就問我會不會游泳？會不會騎腳踏車？有沒有腳踏車？被問了一連串的問題之後就補了一句...買一台車就可以比三鐵了啊！

對於當時的我來說，雖然 *完成一場515* 也是我的2020年度計畫之一，但是其實沒有想那麼快付諸行動，以至於在被問完之後覺得應該要提早準備，就開始很認真的找車子，常常丟給Marco一長串網址看可不可以買，還被我拖著去試車；但是都沒找到適合的，天降蛋疼哥賞給我一台車！拿到車的那陣子一有機會就出門練車，偶爾自己跑跑步，然後跟著夜跑團禮拜四練習...

跟三鐵坑的邊緣面對面，是收到蔡犖給的醫鐵學校報名網址那一晚，我猶豫了幾天沒有填表，終究還是被發現，在一個直接指名的壓力之下，立刻填了立刻繳學費！因為上班沒辦法配合，只報名了游泳課，果不其然上課之後我就是那個最慢最慢的，但是最慢測完我也是可以在時間內完成，這次的比賽游泳時間給的太太太寬裕，非常適合我這個只練幾個月就想完成標鐵的菜鳥，反正呢！可以練多少練多少，因為日子也不多了？！

把時間快進到倒數七天，禮拜六先來一個環大台北１００Ｋ，看來分組排名看起來好像車子也沒有騎很爛；繼續禮拜天再來一個國道馬２１Ｋ任務賽，不知道哪裡來的錯覺好像真的可以跑很快！接下來就開始肝醣超補耍廢的日子，每天在醫院放一個便當在多一個便當的白飯，也沒有量體重，除了有兩天去補游泳課以外，真的都在家裡躺著。比賽前一日一早要出發之前在家裡量體重，結果！也才多一公斤？？？我這個操作有甚麼問題嗎？那根本沒差多少啊…就這樣抱著不知道到底有沒有補到的心情出發了。

前往台東的路上德安大哥的車開的讓我很好睡，大夥聊天到一半我就很安穩的睡了好一會，起來就是吃午餐，好像還吃很多，除了吃午餐還吃豆花加吃冰，但是搭著車就消化完了！知道會場只有十分鐘就會到了之後，很沒有真實感，感覺開賽好像離我還很遙遠…但是這樣不真實的感覺在試游的時候都不見了，我的天啊，還是有夠緊張的啊！在Allen教練發現我，把我叫去試游了一下，我好像才安心了一點…晚上有宜如的幫忙我才把車上的貼紙搞定，還打給Marco問了很多奇怪的問題，混著混著，隔天很快就到了…一早四點起床就騎車去會場，沒想到我是第一個去交車的！轉換區的燈光從遠處打過來，忍不住拿起手機拍了一張，希望今天可以順利的完賽。

五點四十幾分跟著大家在拱門前拍照，許哥看我很緊張就一直搞笑，說「我都游的玩了你也可以啦！」是說許哥我怎麼可以跟你比啦！（哭）留下這張很搞笑的照片。＊大家寫後記都放美照，應該很少放醜的～

六點準時第一批下水，輪到我的時候還是只敢先沿著旁邊的階梯游，但是我還是緊張過頭了，好像昨天試游的全部忘光，大概只過了十多公尺停下來、又過了一下子又停下來，Allen在岸邊看到我忍不住把我叫住，在我忍不住又停在岸邊時提點了我好幾次，大概過了三百公尺左右，換氣發現Allen不在岸邊了，我好像也游的比較順了，但是折返的浮漂還是讓我拚了命，因為我知道只要到了就可以抓著稍微再休息一下，人生彷若過了浮漂就可以重見光明，知道自己快到的時候莫名的感動，但是一上岸看到手錶的時間就還是告訴我沒時間感動快跑再說！

進轉換區出來身體很累騎不太動，中間神智很清醒但腿很累，所以確認前後左右沒有人就開始唱起歌來？？？４０公里的路途中打起精神的時候都是有攝影師的時候，尤其有個折返點出來有一個攝影師在田中央架腳架，因為我斜眼一看那個焦段那個擺位，照片一定會很好看！為了那台相機我減速到快門在２５０都不會糊的程度，確定攝影師拍了不只一張才騎走，希望攝影師有收到我的減速～💕自行車的段落就在我忽快忽慢，但是也沒甚麼人刷我卡的情況下要結束，沒想到看到下車停止線我才覺得完賽巨大障礙可能是這時候...因為小腿在踏到柏油路上的那一刻面臨大抽筋的邊緣，我只好慢慢地輕輕地，牽往我５５２的位置，一路走來車幾乎都回來了，我真的是夠慢的了！

安全帽放了換了帽子就匆匆地往前跑，腳真的很重，跑不太動，用了一個很小的步伐小碎步的前進著，大概過了三公里之後才比較好，看到董娘學姊一度我可以跑到六分速，但是後來我真的跟不上所以我就又慢了下來，腳一慢腦子就動很快『前兩個項目都輸了別人還哪敢用走的啊！』想著要快點跑完，因為我自己都嫌慢。最後三四百公尺我發現好像留太多體力了，只好用上衝百米的速度超速進終點，雖然說是體感超快但是蔡犖說看阿修幫我進終點的錄影很像是小鐵人進終點啦！我看起來真的快要被中間隔板擋住了，真的很搞笑，非常感謝阿修在終點幫我拍照，真的很感動～～～

結論是 覺得比完有三鐵中毒的感覺了，但是群組好恐怖，一下子說直接就113了，然後下一句就226了

我還是先睡覺比較實際～ＰＳ我真的會好好跑步的！感謝醫護鐵人 感謝醫鐵學校感謝很辛苦的團長蔡犖、說我拿了226毛巾就應該要報名的德安大哥、推坑的許哥、常常一起團練的小虎哥、遠端加油的阿致感謝常常被我騷擾的Marco感謝陪我跑陪我聊天的董娘學姊、路上拼命幫我加油的Wendy、很罩的Carol、我的台東室友宜如感謝一直幫我游泳補課的Allen教練感謝我醫鐵學校的同學們、特別是常常和我一起補游泳的阿修、一起初三鐵的Justin、一起努力完賽的綺真及Aveir還有我媽忍受在這幾個月經常性的都不在家，但是卻要洗很多衣服！還沒跟他說接下來可能要洗更多衣服...