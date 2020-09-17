網球／反傳奇女將 墨瑞覆議澳網球場該改名

澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）打下24座大滿貫金盃，迄今仍無人能及，澳網還有球場以她的名字命名，不過她退休後多次爭議發言也惹議，澳網球場改名的聲音開始浮現，現在連3度大滿貫得主「英國希望」墨瑞（Andy Murray）也直言，澳網該將瑪格麗特寇特球場改名。

寇特先前曾大力稱讚南非的種族隔離制度，再稱網球運動「充滿女同性戀」，還以「魔鬼的作品」形容變性孩童，爭議發言曾讓兩大傳奇馬克安諾（John McEnroe）和「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）在澳網為寇特舉辦的致敬儀式中拉布條抗議，稱寇特球場該改名成古拉貢（Evonne Goolagong）球場。

先前ＷＴＡ創辦人比莉珍‧金（Billie Jean King）也表示，寇特歧視發言已經傷害網壇，澳網該取消以寇特作為球場名字的作法，墨瑞受訪時也覆議，他說：「我不認為她的價值觀代表網球。」

墨瑞表示，寇特近年的言論讓許多人感到憤怒，「我認為選手應該跳出來發聲，這是很正向的事情。」

「就重新命名球場而言，我認為是肯定答案，這是的運動該考慮的事情，我不知道誰是最終決策者，但我不認為她的價值觀代表網球。」墨瑞解釋，參加澳網時就該專注在網球上，但寇特的觀點卻會讓這項運動失焦。