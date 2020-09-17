羽球／全民會長盃青少年分齡賽 未來朝國際賽事做準備

「2020第15屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽9月14日至9月18日在台北體育館熱鬧登場，全國各縣市中小學選手共3700人次參賽，賽事分組個人賽從9歲至19歲組，團體賽從四年級組至國中組，是目前臺灣規模最大的青少年羽球分齡賽事。

上週日(9/13)剛結束的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽及本週的全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽是中華民國全民羽球發展協會年度兩大賽事，吳宜倫理事長表示：全民羽協之所以會開始舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃是屬於社會組的比賽，沒有青少年所屬組別，另一方面是希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一，而這兩個比賽也剛好完整地含括了所有年齡層的選手。

全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今年邁入第15屆，每年的參賽人數持續攀升，男子單打的部分就有一千多位選手，團體賽也超過120個隊伍參賽，由此可見全民羽協在推廣青少年羽球運動的成效。世界羽聯BWF國際裁判長張文蔚同時也是本次大會裁判長表示:三千多場的比賽需要用20面羽球場在五天內完成，每天的比賽時間幾乎都超過12個小時，雖然裁判和工作人員都很辛苦，但看到台灣青少年羽球蓬勃發展，大家都覺得還是很值得，這樣的場面在歐美國家根本不可能看的到。

今日進行團體賽決賽，國小組台北市民權國小為最大贏家，分別奪得四年級男子組、五年級男子組、六年級男子組及六年級女子組四項團體冠軍，其他組別則分別由台北市長春國小榮獲四年級女子組冠軍、台中市大墩國小榮獲五年級女子組冠軍。國中組部份由台北市中山國中穿金戴銀榮獲國中女子組冠軍及國中男子組亞軍，另外，國中男子組由新北市安溪國中勇奪冠軍，國中女子組亞軍則由台南市永康國中拿下。

吳宜倫理事長表示:剛開始全民會長盃只有國小組的賽事，慢慢增加到國中組，今年在個人賽的部份更新增到19歲組，希望能和世界羽聯的青少年分齡賽事分組同步，也希望未來能將全民會長盃朝向青少年的國際賽事做準備，邀請世界各地青少年選手來台灣參賽，讓台灣的青少年選手有機會和國外選手切磋學習。為鼓勵更多青少年選手參賽，全民羽協提供10萬元獎金給U17和U19的冠亞軍選手；另外，本次賽事贊助商台灣優乃克公司(Yonex)除贊助本次賽事用球外，也贈送所有團體前四名的學校共500打新球、高級羽球拍(型號NF-600)及超過20萬元等值獎品給所有組別的得獎選手。

北市中山國中團體組一金一銀。 全民羽協提供