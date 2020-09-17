快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／全民會長盃青少年分齡賽 未來朝國際賽事做準備

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽。 全民羽協提供
全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽。 全民羽協提供

「2020第15屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽9月14日至9月18日在台北體育館熱鬧登場，全國各縣市中小學選手共3700人次參賽，賽事分組個人賽從9歲至19歲組，團體賽從四年級組至國中組，是目前臺灣規模最大的青少年羽球分齡賽事。

上週日(9/13)剛結束的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽及本週的全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽是中華民國全民羽球發展協會年度兩大賽事，吳宜倫理事長表示：全民羽協之所以會開始舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃是屬於社會組的比賽，沒有青少年所屬組別，另一方面是希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一，而這兩個比賽也剛好完整地含括了所有年齡層的選手。

全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今年邁入第15屆，每年的參賽人數持續攀升，男子單打的部分就有一千多位選手，團體賽也超過120個隊伍參賽，由此可見全民羽協在推廣青少年羽球運動的成效。世界羽聯BWF國際裁判長張文蔚同時也是本次大會裁判長表示:三千多場的比賽需要用20面羽球場在五天內完成，每天的比賽時間幾乎都超過12個小時，雖然裁判和工作人員都很辛苦，但看到台灣青少年羽球蓬勃發展，大家都覺得還是很值得，這樣的場面在歐美國家根本不可能看的到。

今日進行團體賽決賽，國小組台北市民權國小為最大贏家，分別奪得四年級男子組、五年級男子組、六年級男子組及六年級女子組四項團體冠軍，其他組別則分別由台北市長春國小榮獲四年級女子組冠軍、台中市大墩國小榮獲五年級女子組冠軍。國中組部份由台北市中山國中穿金戴銀榮獲國中女子組冠軍及國中男子組亞軍，另外，國中男子組由新北市安溪國中勇奪冠軍，國中女子組亞軍則由台南市永康國中拿下。

吳宜倫理事長表示:剛開始全民會長盃只有國小組的賽事，慢慢增加到國中組，今年在個人賽的部份更新增到19歲組，希望能和世界羽聯的青少年分齡賽事分組同步，也希望未來能將全民會長盃朝向青少年的國際賽事做準備，邀請世界各地青少年選手來台灣參賽，讓台灣的青少年選手有機會和國外選手切磋學習。為鼓勵更多青少年選手參賽，全民羽協提供10萬元獎金給U17和U19的冠亞軍選手；另外，本次賽事贊助商台灣優乃克公司(Yonex)除贊助本次賽事用球外，也贈送所有團體前四名的學校共500打新球、高級羽球拍(型號NF-600)及超過20萬元等值獎品給所有組別的得獎選手。

北市中山國中團體組一金一銀。 全民羽協提供
北市中山國中團體組一金一銀。 全民羽協提供

中山國中3：1勝台南永康國中，第四點雙打盧曉安／張詠晴。 全民羽協提供
中山國中3：1勝台南永康國中，第四點雙打盧曉安／張詠晴。 全民羽協提供

裁判 倫理 台中市

相關新聞

FOX體育台連年虧損傳年底撤台 下午4點發表重大聲明

據《鏡周刊》報導，迪士尼集團旗下的FOX體育台3頻道，包括FOX體育台、二台以及三台（MOD 211頻道），傳出因連年虧損，年底前將撤出台灣，同時整個亞太地區，也將放棄經營體育台。今日下午四點FOX頻

網球／美網奪冠後腿筋仍痛 大坂直美退出法網

剛在美網奪冠的日本好手大坂直美今天以腿筋傷勢為由，宣布退出法國網球公開賽

田徑／6公尺15！ 瑞典新星締造室外撐竿跳世界紀錄

瑞典新星杜普蘭蒂斯今天在鑽石聯賽羅馬站男子撐竿跳越過6公尺15的高度，刷新烏克蘭傳奇「鳥人」布卡26年前寫下的室外世界紀...

三鐵與我的初次見面 - Iron Girl 2020

一開始一定要先謝謝大家，我才能順利完成這場三鐵初登板 　　 還記得今年四月十九號去烏來團練，走回大新店的路上許哥就問我會不會游泳？會不會騎腳踏車？有沒有腳踏車？被問了一連串的問題之後就補了一句..

羅馬女網／謝淑薇女雙10連勝 四強迎戰俄捷組合

我國網球女將謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨在羅馬女網雙打八強賽，面對捷克與俄羅斯組...

羽球／全民會長盃青少年分齡賽 土銀廖倬甫U19男單封王

2020第15屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今(18)日在台北體育館圓滿落幕，今日進行9歲至19歲各組別的單雙打個人賽決賽，參賽選手從小學生到剛就讀大學的新鮮人都有。今年首度新增19歲組別，吸引許多

張少熙二訪國訓中心 期運科專業支援東奧培訓選手

原定今年7月24日開幕的2020東京奧運，因受新冠肺炎肆虐而延期一年，許多國際賽也紛紛延期、消取或停辦，不過體育署與國訓...

FOX體育台擬撤台 康小玲：經營運動頻道困難重重

FOX體育台今天證實，有計畫終止體育台在台灣的營運，前ELEVEN SPORTS體育台台灣區總經理康小玲以過來人的身分坦...

田徑／瑞典新星破世界紀錄 國內教練讚技術無法學習

年僅20歲的瑞典撐竿跳新星杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis），今天在鑽石聯賽羅馬站跳出6公尺15的成績改寫由...

法網／賽事將登場 每日入場人數下修至5千人

法國巴黎警署今天告訴法新社，將於9月27日登場的法國網球公開賽會內賽每日觀眾入場上限，將從籌辦單位先前宣布的1萬1500...

PGA／美國高球公開賽首輪 俞俊安獵鷹並列22名

就讀美國亞利桑那州大學四年級的台灣業餘高球好手俞俊安，今天在美國高球公開賽首輪繳出1鷹、2鳥，但也吞下4個柏忌，以平標準...

FOX體育台年底撤台 高中體總：原已達成續約共識

FOX體育台在今天傳出將於年底撤出台灣的消息，首當其衝的就是旗下幾項獨家轉播的體育賽事，在未來可能無人接手，包括在國內最...

熱門新聞

NBA／湖人雙星寫意出擊 西區冠軍賽首戰碾壓金塊

FOX體育台傳年底撤台 4點實為內部會議、暫不對外說明

FOX體育台證實撤台消息 有計畫終止在台營運

中職／本壘攻防爭議再現 丘昌榮遭驅逐出場

湖人、金塊雙核心頂尖對決 綠葉表現反成關鍵

NBA／安戴托昆波連莊年度MVP 史上第12人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。