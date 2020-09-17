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羅馬網賽／剛贏完小威 白俄羅斯前球后再退大威
剛在美網4強賽擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams），白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）羅馬女網賽首戰再遭遇大威廉絲（Venus Williams），她延續上周美網打進決賽氣勢，以7：6（9：7）、6：2闖關，維持重啟賽程後的火熱手感。
雅莎蘭卡是2屆大滿貫得主，2016年12月底迎接兒子出世後，重返網壇戰績不如產前，但新冠疫情重啟賽程後演出「大復活」，美網前的辛辛那提網賽收下暌違許久的金盃，美網更一路打進最終戰，才在3盤大戰敗給日本好手大坂直美。
世界排名爬到14的雅莎蘭卡，美網晉級路包括終結小威挑戰第24冠的美夢；轉戰羅馬，她歷時2小時1分鐘再力退1999年的冠軍大威，成為最後一名站上第二輪的選手。
「不同的場地絕對是很大挑戰，但我覺得我適應的非常好。」雅莎蘭卡表示，本來就做好心理準備，知道今天不會有最完美的演出，但仍設法找到正確方式，7年前曾打進羅馬決賽的她說：「我認為今天效果OK。」
因疫情考量缺席美網的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）和烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina），重返WTA雙雙開出紅盤，分別以頭號種子和第4種子身分晉級第三輪。
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