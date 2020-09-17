快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動滋券已完成188萬筆交易 仍有近74萬人未領券

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
動滋券已經有326萬餘人領券，並完成188萬餘筆交易。 聯合報系資料照
動滋券已經有326萬餘人領券，並完成188萬餘筆交易。 聯合報系資料照

由農委會發放的農遊券在今天使用截止，仍有近68萬份仍未使用，引發各界議論，而由體育署發放的400萬份動滋券，在今天下午四點為止已經有326萬餘人領券，並完成188萬餘筆交易，體育署也評估最終將帶動運動消費金額達到40億元。

由體育署發放的400萬份面額500元動滋券，雖然領取與使用期限到明年1月31日才截止，不過體育署在今天表示，截至今天下午四點為止，民眾領取「動滋券」計326萬餘人，合作業者7000多家，完成188萬餘筆交易，交易金額19億7739萬餘元，動滋券抵用金額8億8979萬餘元，預期可帶動運動消費金額達40億元。

面額500元的動滋券在8月8日開放使用，民眾在領取後只要憑手機QR code掃描並輸入身分證號末3碼，即可在店家進行消費抵用，體育署也提醒近74萬尚未領取動滋券的中籤民眾能夠迅速領取，以免影響自身權益。

天使

延伸閱讀

動滋券創造雙倍消費力道 帶動運動產業復甦

倒數最後一天！農遊券使用至今天午夜 仍有80萬張未用

「藝FUN券2.0」領券優惠再一發！全家便利商店中杯熱美式咖啡或霜淇淋買1送1

動滋券領券人數逾277萬 體育署下週撥款給業者

相關新聞

FOX體育台連年虧損傳年底撤台 下午4點發表重大聲明

據《鏡周刊》報導，迪士尼集團旗下的FOX體育台3頻道，包括FOX體育台、二台以及三台（MOD 211頻道），傳出因連年虧損，年底前將撤出台灣，同時整個亞太地區，也將放棄經營體育台。今日下午四點FOX頻

網球／美網奪冠後腿筋仍痛 大坂直美退出法網

剛在美網奪冠的日本好手大坂直美今天以腿筋傷勢為由，宣布退出法國網球公開賽

田徑／6公尺15！ 瑞典新星締造室外撐竿跳世界紀錄

瑞典新星杜普蘭蒂斯今天在鑽石聯賽羅馬站男子撐竿跳越過6公尺15的高度，刷新烏克蘭傳奇「鳥人」布卡26年前寫下的室外世界紀...

三鐵與我的初次見面 - Iron Girl 2020

一開始一定要先謝謝大家，我才能順利完成這場三鐵初登板 　　 還記得今年四月十九號去烏來團練，走回大新店的路上許哥就問我會不會游泳？會不會騎腳踏車？有沒有腳踏車？被問了一連串的問題之後就補了一句..

羅馬女網／謝淑薇女雙10連勝 四強迎戰俄捷組合

我國網球女將謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）今天凌晨在羅馬女網雙打八強賽，面對捷克與俄羅斯組...

羽球／全民會長盃青少年分齡賽 土銀廖倬甫U19男單封王

2020第15屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽今(18)日在台北體育館圓滿落幕，今日進行9歲至19歲各組別的單雙打個人賽決賽，參賽選手從小學生到剛就讀大學的新鮮人都有。今年首度新增19歲組別，吸引許多

張少熙二訪國訓中心 期運科專業支援東奧培訓選手

原定今年7月24日開幕的2020東京奧運，因受新冠肺炎肆虐而延期一年，許多國際賽也紛紛延期、消取或停辦，不過體育署與國訓...

FOX體育台擬撤台 康小玲：經營運動頻道困難重重

FOX體育台今天證實，有計畫終止體育台在台灣的營運，前ELEVEN SPORTS體育台台灣區總經理康小玲以過來人的身分坦...

田徑／瑞典新星破世界紀錄 國內教練讚技術無法學習

年僅20歲的瑞典撐竿跳新星杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis），今天在鑽石聯賽羅馬站跳出6公尺15的成績改寫由...

法網／賽事將登場 每日入場人數下修至5千人

法國巴黎警署今天告訴法新社，將於9月27日登場的法國網球公開賽會內賽每日觀眾入場上限，將從籌辦單位先前宣布的1萬1500...

PGA／美國高球公開賽首輪 俞俊安獵鷹並列22名

就讀美國亞利桑那州大學四年級的台灣業餘高球好手俞俊安，今天在美國高球公開賽首輪繳出1鷹、2鳥，但也吞下4個柏忌，以平標準...

FOX體育台年底撤台 高中體總：原已達成續約共識

FOX體育台在今天傳出將於年底撤出台灣的消息，首當其衝的就是旗下幾項獨家轉播的體育賽事，在未來可能無人接手，包括在國內最...

熱門新聞

NBA／湖人雙星寫意出擊 西區冠軍賽首戰碾壓金塊

FOX體育台傳年底撤台 4點實為內部會議、暫不對外說明

FOX體育台證實撤台消息 有計畫終止在台營運

中職／本壘攻防爭議再現 丘昌榮遭驅逐出場

湖人、金塊雙核心頂尖對決 綠葉表現反成關鍵

NBA／安戴托昆波連莊年度MVP 史上第12人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。