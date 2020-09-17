動滋券已完成188萬筆交易 仍有近74萬人未領券

由農委會發放的農遊券在今天使用截止，仍有近68萬份仍未使用，引發各界議論，而由體育署發放的400萬份動滋券，在今天下午四點為止已經有326萬餘人領券，並完成188萬餘筆交易，體育署也評估最終將帶動運動消費金額達到40億元。

由體育署發放的400萬份面額500元動滋券，雖然領取與使用期限到明年1月31日才截止，不過體育署在今天表示，截至今天下午四點為止，民眾領取「動滋券」計326萬餘人，合作業者7000多家，完成188萬餘筆交易，交易金額19億7739萬餘元，動滋券抵用金額8億8979萬餘元，預期可帶動運動消費金額達40億元。

面額500元的動滋券在8月8日開放使用，民眾在領取後只要憑手機QR code掃描並輸入身分證號末3碼，即可在店家進行消費抵用，體育署也提醒近74萬尚未領取動滋券的中籤民眾能夠迅速領取，以免影響自身權益。